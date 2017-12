DIANIŠKA: Harry jdu do baráku!

Ó můj bože. Nemám doma internet. Znáte to? Horší je snad už jen... ne nic není horší. Nemám rádio, televizi ani noviny. Cedéčka jsem vyhodil, přijdou mi out. Takže jsem nucenej dělat všechny ty ušlechtilý věci, na které nikdy nebyl čas. Ale komu se chce číst všechny ty knížky, když dobře ví, že někde tam venku čeká krásný teploučky wifi? A tak se toulám městem a lovím připojení zdarma.

Jediný album, který mi v mobilu běží offline je soundtrack k filmu Sám doma. Za poslední týden jsem ho slyšel asi patnáctkrát. Je super. Takový to: tu, tu, tu, tu, tů, tů... A už vím, co chci, až budu velkej. Chci udělat Sám doma muzikál. Obsazení ještě nemám hotový, ale nejdůležitější bych byl já, protože bych hrál toho vyššího lupiče –Marva a měl bych tu nejlepší hlášku v dějinách kinematografie: „Harry, jdu do baráku!“ (mimochodem v baráku McCallisterů maj určitě 4G připojení).



V tom muzikálu by pořád sněžil polystyrén, voněl František, dětský sbor zpíval koledy, prostě větší doják, než když se s chudákem bezdomovcem rozdělíte o poslední cígo.

Ale teď vážně. Začal jsem se převlékat za obří vánoční stromeček. Okej přeháním, není vánoční. Je to dvoumetrovej voňavej stromek do auta. V Divadle pod Palmovkou jsme odevzdávali ceny Divadelních novin. Režisérka tohohle večírku mladá und neklidná Tereza D. dostala velice vtipný nápad – převléct odevzdávače do kostýmu stromů. Jakože Vánoce nebo tak něco. Kromě naší Palmovkácký Nory, cenu získala i talentovaná mrcha Míla K. z Divadla na Zábradlí. Zábradlí se po roční rekonstrukci nedávno otevíralo a náš gang na otvíračce nemoh chybět.

Foajé má skleněnou střechu, na kterou je zákaz vstupu, ale podle architektů unese až 50 lidí. /Bezpečáci, hasiči a ředitelé divadel už dál nemusí číst, díky/ Takže stojíme na skle v počtu 49 magorů, pod náma tři patra diváků, kteří instinktivně uhýbají ke zdi. Něžně sněží a v tom si Míla K. sundá kalhoty a nahej se posadí na zamrzlé sklo. Spolu s ním všichni účastníci střešního happeningu. Lidi pod náma by si těch 49 prdelí i vyfotili, ale zvítězí stud a dál tlačí chlebíčky a merlot.



A přesně takhle by začínal můj Sám doma muzikál. Na Kevina by se nezapomnělo. Nikam by se neodjelo. Všichni by se měli rádi a užívali si života. A pak bych vstoupil já a řek „Harry, jdu do baráku.“ A kamarádi by se zaradovali, že konečně a kde si tak dlouho byl a vítej brácho. A dali bychom si sýrovou pizzu. Vypočítal jsem, že kdybych měl zaplatit studiu 20th Century Fox za práva na Sám doma, můj muzikál by se musel hrát denně po dobu 243 let. To je opravdu problematické, protože Sám doma se může hrát jen v zimní sezóně. Na léto bych rád nasadil Jurský park.