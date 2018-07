ASI.JATKA: Diktáte z češtiny, má lásko! Uctívejte svou češtinářku jako boha

Nedávno jsem si připomněla desáté výročí od mé maturity po staru, proto jsem zapřemýšlela, co důležitého si ze školních lavic nesu s sebou do života vopravdickýho dospěláka, co si platí sociální a zdravotní.

Vedle traumatu z lyžáku, kdy mi ujela lyže přes celou sjezdovku (před zraky mé platonické lásky Thomase, cool snowboardisty a blonďáka bavorského původu), nadšení z učení se jazyků, hlášek matikáře Minárika, který se pokaždé mazlil s Pythagorovou větou a v jehož podání byla matematika romantický vztah, a v neposlední řadě vedle vzpomínek na skvělou třídní, paní Kemrovou, jejíž zálibu v poznávání kytek a stromů jsme museli povinně sdílet, je to jisto jistě moje láska k češtině.



Dávám do pléna několik málo osobních rad, jak si udržet harmonický vztah k vaší mateřštině.

Uctívejte svou češtinářku jako boha.

Protože ona je bůh. Rozumí všem těm sedmi pádům (i v latině), časování, mluvnickým kategoriím. Rovněž mějte pochopení pro její zanícení pro tento slovanský jazyk a peskování za češtinářské patvary, které dokážeme někdy vyloudit.

Čte se to tak, jak se to napíše.

A mějte z toho fakt radost. Je to takový patrný bonus. Spelling bee by se tu příliš neuchytila.

Nastolte tvrdý diktát.

Pište si diktáty jen tak, soutěžte sami se sebou a dávejte si jedničky. Vivat diktáty!

Přečtěte si Saturnina od Zdeňka Jirotky.

Pobavíte se laskavým humorem, procvičíte česká rčení a přísloví, a nadto vás potěší fakt, že čtete dílo člověka, který byl mistrem svého oboru.

Vyberte si oblíbence.

Prošmejděte svou pasivní i aktivní češtinu a vyberte si několik oblíbených slovíček, která používejte pro každodenní potěšení. Vaše i vašich spolupovídajících. Moje jsou například, „ledabyle“, „zmrvit“, „natuty“, „nazdařbůh“, „prosím pěkně“, „poněvááádž“, „děvče“ a „slečna“ a tak dále.

Sprechen Sie Deutsch?

Naučte se úplně jiný jazyk, abyste zároveň porozuměli i češtině. Doporučuju třeba svoji rodnou a zpěvnou vietnamštinu. To bychom seděli v lavici spolu a mohli bychom od sebe opisovat a soutěžit, kdo má těžší český přízvuk. Asi vím, kdo by vyhrál. Naštěstí stále vy.

Když ji miluješ, není co řešit.

Do Thu Trang Patří ke generaci Vietnamců v Česku, kteří každodenně porovnávají rozdíly - ty kulturní i generační. Narodila se ve Vietnamu. Do Česka přicestovala s rodinou jako pětiletá a dlouhou dobu vyrůstala v české rodině. Na střední škole chtěla být diplomatkou, potom ale vystudovala Marketing a PR a Česko-německá studia na Karlově univerzitě. Sama o sobě píše, že se pohybuje kolem marketingu, startupů, copywritingu a IT. O svém životě v Česku píše na blogu Asijatka.cz. Je svobodná, bezdětná, má české a vietnamské občanství.