Kramářova a Benešova vila se otvírají veřejnosti. Ke stému výročí republiky

NÁVŠTĚVNICKÝ PROVOZ KRAMÁŘOVA VILA V PRAZE Komentované prohlídky budou probíhat od 7. dubna do konce října každou sobotu od 9 do 16 hodin s výjimkou 7. července a 27.října. Do objektu není možné brát s sebou objemná zavazadla. Kapacita exkurzí je 120 lidí za hodinu, prohlídka trvá 45 minut. Vstup není zpoplatněn. BENEŠOVA VILA V SEZIMOVĚ ÚSTÍ Vila bude otevřena od 6. dubna do konce října každý pátek od 9 do 15 hodin, o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin. Na prohlídku je nutné si předem rezervovat místo na stránkách Národního muzea (www.nm.cz), které zajišťuje průvodcovskou službu. Vstup není zpoplatněn.