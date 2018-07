Diplomku Malé bude řešit etická komise Mendelovy univerzity. O titul ale přijít nemůže

Brno První diplomovou prací ministryně spravedlnosti Taťány Malé se bude kvůli podezření z plagiátorství zabývat etická komise Mendelovy univerzity v Brně. Vznikne také externí právní analýza případného dalšího postupu univerzity, řekl v pondělí mluvčí školy Filip Vrána. Etická komise má na projednání záležitosti měsíc. Právní analýzu univerzita dostane v řádu týdnů.

„V diplomové práci paní Malé jsou v literárním přehledu, který shrnuje poznatky o technologiích ustájení králíků a požadavcích na mikroklima, v určitých pasážích namísto originálních citací opsány parafráze citací z diplomové práce zpracované na podobné téma v roce 2003,“ uvedla v pondělí rektorka univerzity Danuše Nerudová.

V rozhovoru s ČTK Nerudová řekla, že z hlediska školy je práce částečně opsaná. Jedenáctičlenná etická komise, která řeší všechny podobné situace, by měla zjistit okolnosti a případnou míru pochybení. Právní analýza napoví, zda a jak může škola s časovým odstupem reagovat. Kdo analýzu zpracuje, Nerudová nespecifikovala, jen uvedla, že cílem je získat vyjádření skutečné autority.

Malá v pondělí novinářům zdůrazňovala, že postupovala podle dobových pravidel a podle instrukcí a pod kontrolou vedoucího práce. Podle Nerudové to ale na věci nic nemění. Pravidla pro citace a odkazování na zdroje se od roku 2005 nijak zásadně neposunula. Vedoucí ale tehdy neměl technické prostředky k rozeznání podobného typu plagiátu.

„Tehdy by jej neodhalili na žádné vysoké škole,“ uvedla Nerudová. V průměru akademičtí pracovníci Mendelovy univerzity kolem roku 2005 souběžně vedli osm závěrečných prací. Systémy automaticky hledající textové shody vznikly až později. Od počátku se na nich podílí a využívá je také Mendelova univerzita.

Malá také novinářům řekla, že aby bylo možné hovořit o plagiátu, musely by se oba texty shodovat ze 40 či 50 procent, což u její diplomové práce nenastalo. „Důležitý je sám ten fakt, že k opisování došlo,“ reagovala Nerudová.

Na Mendelově univerzitě Malá zpracovala a s úspěchem obhájila diplomovou práci Mikroklimatické podmínky v chovu králíků. Odborníci vyjádřili pochybnosti o původnosti některých oddílů teoretické části. Podobné pochybnosti existují také u druhé diplomové práce, kterou Malá později obhájila na Fakultě práva Panevropské vysoké škole v Bratislavě.

Malá v pondělí na mimořádné tiskové konferenci popřela, že by se dopustila plagiátorství nebo že by chtěla školu jakkoliv „obalamutit“. Připustila, že mohla udělat chybu a například zapomenout správně odkázat na zdroj.

Kvůli podezřením, která se kolem prací v posledních dnech objevila, kritizovala účast Malé ve vládě sněmovní opozice. Někteří akademici včetně členů legislativní rady vlády v internetové petici požádali premiéra Andreje Babiše, aby navrhl odvolání Malé.

Třináct let starý akademický titul není v Česku možné odejmout ani v případě, že bude opisování jednoznačně doloženo. Na možnost odnímat neprávem či podvodně nabyté tituly sice pamatuje novela vysokoškolského zákona v paragafech § 47cd a § 74a, ale pro zneplatnění diplomů nebo docentury stanovuje maximální časový limit - a to tři roky (od státnic bakalářských, magisterských či doktorských) a pět let od obhájení anebo habilitace čili získání titulu docent.



Podnět podává rektor veřejné vysoké školy. Podle informací Lidovky.cz nyní vedení Mendelovy univerzity zkoumá, zda médiím zpřístupní starší posudky oponentů a vedoucího diplomové práce inženýrky Malé. U novějších prací je to již zcela běžná praxe.