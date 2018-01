Distanc od Woodyho Allena. Herci věnují celé honoráře na boj proti obtěžování

LOS ANGELES Herec Timothée Chalamet, který hraje v novince Woodyho Allena, se rozhodl věnovat celý svůj honorář na boj proti sexuálnímu obtěžování. Naráží na to, že Woody Allen je z obtěžování sám obviněn. Chalamet se tak připojil ke svým dvěma hereckým kolegům z Allenova filmu. Ti se svých honorářů také vzdali.

Herec Timothée Chalamet v úterý v podvečer oznámil, že věnuje svůj honorář za film Deštivý den v New Yorku na konto sdružení Time´s Up, které bojuje se sexuálním obtěžováním v Hollywoodu. Zbytek chce věnovat také LGBT centru v New Yorku a organizaci RAINN, která se zabývá prevencí sexuálních obtěžování.

„Několikrát se mě v rozhovorech ptali, proč jsem se vůbec rozhodl pracovat s Woodym Allenem. To nemůžu kvůli smlouvě říct. Můžu ale říct to, že na tom filmu odmítám profitovat. Chci stát bok po boku všech těch odvážných umělců, kteří bojují za to, aby bylo se všemi jednáno s respektem a důstojností,“ napsal herec na svůj Instagram.

Herec Timothée Chalamet stojí vlevo. Předávání Zlatých glóbů 2018.

Chalamet ve svém příspěvku naráží na to, že měl režisér Woody Allen v roce 1993 sexuálně obtěžovat svou adoptivní dceru Dylan Farrowovou. V té době jí mělo být sedm let. V roce 2014 Farrowová případ připomněla otevřeným dopisem, který zaslala do deníku The New York Times. V prosinci pak napsala sloupek, ve kterém viní veřejnost z toho, že v rámci #MeToo Allena ušetřila.

Timothée Chalamet se takpřipojil k Rebecce Dayové a Griffinu Newmanovi, svým hereckým kolegům z Deštivého dne v New Yorku. Ti se také vzdávají celých honorářů za Allenův film.

V minulosti části svých honorářů na charitu věnovali třeba Kevin Smith nebo Ben Affleck. Hráli totiž ve filmech, které produkovala jedna ze společností patřících Harveymu Weinsteinovi. Právěm obviněním tohoto producenta se spustila celá vlna, která vyvrcholila hnutím #MeToo .