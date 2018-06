Dítě narozené transgenderovému muži by mohlo být prvním člověkem bez legální matky

Britská žena, která se postupně mění na muže a získala i právní statut muže, porodila dítě. „Nyní muž“, ale chce být identifikován pouze jako jeho otec. Komplikovaný případ jde k vyššímu soudu a pokud rodič vyhraje, dítě by tak mohlo být prvním člověkem bez legální matky. Právní zástupci muže argumentovali u soudu tím, že rodič byl z biologického hlediska schopný otěhotnět a porodit a legálně se stal mužem až poté, co se dítě narodilo. Informoval list The Telegraph.

Rodič dítěte se narodil jako žena, během let si ale uvědomil, že je takzvaný trans. Od té doby žil jako muž a podstoupil několik operací ke změně svého zevnějšku. Muž otěhotněl poté, co podstoupil nitroděložní umělé oplodnění.

Transgender muž chtěl být identifikován jako „otec“ či „rodič“, matrikář však muži oponoval, že podle zákona může být někdo, kdo porodí dítě, označován pouze jako matka.

Co je to transgender Transgender je pojem užívaný pro jedince, jejichž genderová identita není v souladu s jejich pohlavím, se kterým se narodili, tedy že například jedinec, který se narodí jako muž, se cítí být ženou. Jedinci, kteří podstoupí změnu pohlaví, se nazývají transsexuálové. Termín transgender zároveň zahrnuje všechny jedince, kteří se necítí výlučně ani jako žena, ani jako muž.

Rodič tvrdí, že nutit ho k tomu, aby se registroval jako matka dítěte porušuje jeho právo na respektování soukromí a rodinného života. Dodal, že takové „vměšování“ nebylo nutné ve světle změn, kterými v posledních letech prošla společnost ve vztahu k transgenderu , citoval The Telegraph.

V úterý byly v předběžném soudním slyšení v Londýně předneseny argumenty od právních zástupců rodiče a právníků zastupujících oficiální matrikářskou kancelář pro Anglii a Wales. Soudce prohlásil, že taková záležitost ještě nikdy předtím u soudu v Anglii a Walesu neskočila. Dodal, že pokud muž vyhraje, ministři budou muset nejspíš zvážit změny v zákoně, píše The Telegraph. Soudu bylo právním zástupcem muže řečeno, že rodič obdržel certifikát potvrzující gender identitu více jak před rokem, tedy v době, než se dítě narodilo.



„Je to přijatý fakt, že ženě, která se změní na muže, zůstává podle zákona schopnost otěhotnět a porodit dítě,“ uvedla v prohlášení advokátka Hannah Markham, která vede tým zástupců transgender muže. „(Muž) usiluje o prohlášení, že být nucen k registraci jako „matka“ svého syna je v rozporu s jeho právem na soukromí, a že takové vměšování do soukromí není v dnešní společnosti nutné.“

„Zároveň žádá(muž), aby současná opatření užívaná matrikou pro záznam rodičů a rodičovské identity byla uznána jako diskriminující trans a intersex rodiče,“ citoval část prohlášení list.

Markham dodává: „Dále prohlašujeme, že současné nastavení zákona o registraci narození není nadále kompatibilní se změnami ve společnosti, s právem na svobodu projevu a genderové rovnosti a ochranou individuálních práv identifikovat se jako určitý gender.“

Sarah Hannettová, vedoucí týmu na „druhé straně“ sporu, podle The Telegraph řekla, že muž získal certifikát potvrzující jeho genderovou identitu na základě Prohlášení o uznání genderu z roku 2004. Hanettová dodává, že podle matriky „nemohli matrikáři učinit takový pochybný krok.“