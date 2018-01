DIVADELNÍ OKÉNKO: Bezútěšný život irské rodiny. Mrtví živí přicházejí z Národního divadla

Byl jeden otec a ten měl tři dcery a jednu tchyni. Manželku už ne, ta od něj utekla do Londýna. Žijí spolu na irském venkově. Tchyně je značně pomatená, ale neskutečně spontánní. Jedna dcera se stále rozchází a schází s týmž klukem, druhá neví, co se sebou, a třetí se zamiluje do herce, který přijel natáčet film o básníku Yeatsovi.

Jeho přítomnost probere tuto tragikomickou rodinku z letargie a její členy přiměje rozkrýt rodinná tajemství. Hořkosladká komedie výjimečné britské autorky, jež našemu hereckému souboru dopřeje hned sedm mimořádných dramatických rolí, upoutá svou poezií a jemným humorem.