Divadlo pod Palmovkou chystá festival. na co se můžete těšit?

Proč je festival Palm Off Fest výjimečný a proč stojí za to ho navštívit? Na to vám ve videu odpoví herec Tomáš Dianiška.

Druhý ročník setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest, který proběhne od 20. do 31. října 2017, bude hledat odpovědi na otázky: jak se daří demokracii v postkomunistických zemích a jaké je současné postavení zemí Visegrádu v rámci EU.

Festival, který organizuje Divadlo pod Palmovkou, letos hostí po dvou inscenacích z Polska a Slovenska a jednu inscenaci z Maďarska.



Jednou z hlavních událostí letošního programu je hostování inscenace Prokletí slavného režiséra Olivera Frljiće z varšavského Teatru Powszechného. Krom divadelních inscenací Palm Off Fest opět nabízí bohatý doprovodný program.