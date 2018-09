Dívka bez kořenů. V Praze se představí popová senzace Alice Merton

PRAHA Charakteristicky přidrzlý hlas, dupavý rytmus a výrazná basová linka. To jsou znaky, které vystihují tvorbu zpěvačky Alice Merton. Ta letos již uchvátila návštěvníky festivalu Colours of Ostrava a nyní přiveze celý svůj „cirkus“ do hlavního města. Alice Merton zahraje v pražské Akropoli 15. září.

„Nemám žádné kořeny, ale můj domov nebyl nikdy na zemi,“ zpívá ve své nejznámější písni No Roots (Bez kořenů) Alice Merton. Původem německá zpěvačka žila opravdu téměř po celém světě a právě píseň No Roots ji dostala do světového povědomí a na přední příčky světových hitparád.

Dříve, než se Alice Merton vydala na sólovou dráhu, tak skládala hudbu a zpívala v populární německé kapele Farenheidt. Hned jejím prvním singlem byl pak v roce 2016 již výše zmíněný hit No Roots, který se objevil například i v seriálu Černá listina televize NBC.

Ačkoliv Alice Merton aktivně koncertuje a skládá již přes dva roky, tak na své první album stále čeká. Deska Mint vyjde 18. ledna a právě kousky z ní Merton předvede na koncertě v Akropoli. O tom, že to bude velká show plná skvělé muziky, vypovídají nadšené ohlasy na její vystoupení na festivalu Colours of Ostrava.