Dle průzkumu si téměř všichni Češi myslí, že dávky jsou zneužívány

PRAHA Téměř všichni Češi si myslí, že se v Česku zneužívají sociální dávky. Tři čtvrtiny obyvatel pak mají za to, že žadatelé o dávky v hmotné nouzi nejsou dostatečně prověřováni. Téměř všem Čechům také zneužívání sociálních dávek vadí a myslí si, že by se stát měl v řešení tohoto problému angažovat. Výplata části dávek v poukázkách je podle 87 procent české veřejnosti dobrý nápad. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti ppm factum research.

„Jedná se tak o velmi závažný problém, který česká veřejnost silně akcentuje,“ uvedla agentura. Zneužívání podle ní vadí více důchodcům a naopak méně těm, kteří sociální dávky pobírají, a současně těm, kteří jsou přesvědčeni o tom, že poukázky nejsou tou nejlepší cestou.



Aktuálně může úředník zajišťující výplatu dávek v hmotné nouzi vyplatit mezi 35 až 65 procenty této dávky v poukázkách. Více než polovina Čechů si ale myslí, že by stát měl v poukázkách vyplácet více než 65 procent přiznané dávky v hmotné nouzi.

Za hlavní výhodu označují lidé fakt, že vyplácení dávek v poukázkách může omezit jejich zneužívání. Ostatní výhody, například ochrana rodiny, protože za ně příjemce nenakoupí alkohol, ale základní potřeby, jmenovali respondenti podstatně méně často.

S vyplácením části dávky v poukázkách nesouhlasí 13 procent Čechů. „Jsou to častěji ti, kteří aktuálně nějaké sociální dávky pobírají, nebo osoby mající za to, že dávky fungují jako prevence sociálního vyloučení,“ uvedli autoři průzkumu.

Internetového průzkumu se v první polovině srpna zúčastnilo 1000 respondentů starších 15 let.