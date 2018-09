Dlouhá noc přinese smrt. Předchůdce Hry o trůny se začne natáčet již v únoru

Vedlejší seriál k populární Hře o trůny dostal oficiálně pracovní název Dlouhá noc (The Long Night). Bude se odehrávat osm tisíc let před hlavním seriálem. Filmaři začnou natáčet příští rok pod taktovkou scenáristky a vedoucí projektu (showrunner) Jane Goldmanové. Goldmanová již dříve prohlásila, že její nový seriál bude velmi temný a brutální.

Televize HBO si oficiálně objednala první vedlejší seriál k televiznímu fenoménu Hra o trůny. Spekulovalo se, že se seriál bude věnovat takzvané Dlouhé noci, což potvrdil nyní potvrdil i jeho pracovní název.

Jako Dlouhá noc se ve světě Hry o trůny označuje událost, která se stala před více než osmi tisíci lety od děje samotného populárního seriálu televize HBO. Jejím průvodním jevem byla nejhorší zima v historii a černočerná tma. Dlouhá noc měla trvat celou jednu generaci. Událost je významná také tím, že se během ní poprvé objevili Bílí chodci, děsivá armáda ledových nemrtvých. Z dobového zasazení také přirozeně vyplývá to, že diváci neuvidí ani jednoho ze svých oblíbených hrdinů, ale místo toho dorazí řada nových tváří.

Web Geeks Worldwide přišel s informací, že se seriál bude patrně natáčet v Paint Hall/Titanic Studios ve městě Belfast v Severním Irsku. Natáčení samotné by mělo začít nejspíš již v únoru příštího roku. To souhlasí s tím, co řekl Casey Bloys, výkonný ředitel televize HBO v červenci během turné spolku televizních kritiků (Television Critics Association). Bloys tehdy prohlásil, že se seriál začne natáčet počátkem roku 2019. Je tedy pravděpodobné, že se diváci dočkají již v roce 2020.

Bude to velmi brutální

Je ale jasné, že se o celý seriál postará velmi činná scenáristka Jane Goldmanová. Ta je podepsaná pod úspěšnými filmy, jako je špionská komedie Kingsman: Tajná služba (2014), atmosferický Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (2016), komiksová akční podívaná Kick-Ass (2010) nebo romantická pohádka Hvězdný prach (2007).

Podle listu The Guardian scenáristka Goldmanová minulý rok naznačila, že její příští seriál bude plný hororu a brutality. „To jsou věci, které miluji, a věci, které dělám ráda. Byla by to hrůza, kdybych je do toho nedala,“ řekla Goldmanová.



Ve světě Západozemí se toho ale chystá mnohem víc. Goldmanová je pouze jednou ze čtyř autorů, kteří dostali od HBO za úkol seriálově zpracovat události ze světa Hry o trůny. Těmi zbylými jsou Carly Wrayová (Westworld, šílenci z Manhattanu), Brian Helgeland (Muž v ohni, Odplata) a Daniel Zelman (Bloodline). O vedlejších seriálech zbývajících třech autorů zatím není známé vůbec nic.