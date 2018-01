Do Brněnské přehrady kdosi vysypal čtyři tuny pneumatik. Škody jdou do desítek tisíc korun

BRNO Povodí Moravy musí ze dna Brněnské přehrady odstranit asi 250 pneumatik. Někdo je tam pravděpodobně úmyslně vysypal. Řeší se, zda šlo o trestný čin. Náklady na odstranění pneumatik vyjdou na desítky tisíc korun. V tiskové zprávě to ve středu uvedl mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Pneumatiky do přehrady zřejmě někdo vysypal z nákladního vozu, a to přímo z mostu ve Veverské Bítýšce nebo z jeho blízkosti. Proudící voda pak pneumatiky zanesla dál do nádrže. Leží asi v úseku dlouhém 400 metrů, který začíná právě u mostu ve Veverské Bítýšce. Jde zhruba o 250 různých velikostí a druhů pneumatik, přibližně o čtyři tuny. Jen ve středu vylovili dělníci z nádrže 1,6 tuny pneumatik.



„Úklid pneumatik značně komplikuje počasí, nízká teplota vody, ve které dělníci pracují, a nulová viditelnost pod vodní hladinou,“ uvedl Chmelař.

Pneumatiky ze dna nádrže odstraňují zaměstnanci i s pomocí takzvaného kráčejícího bagru, který je uzpůsobený k práci pod vodní hladinou. S pomocí jeřábu pak vylovené pneumatiky nakládají na korbu nákladního vozu a odvážejí k ekologickému využití do Mokré u Brna.

K objevení pneumatik pod hladinou přispělo její snížení v prosinci, kdy klesla asi o dva metry. Není tak jasné, kdy přesně neznámý pachatel pneumatiky do přehrady vysypal.

„Trestní oznámení jsme zatím nepodali, záležet bude na konečných nákladech na odstranění této černé skládky. Není zatím jasné, zda se bude jednat o trestný čin nebo o přestupek,“ řekl Chmelař.

Povodí Moravy zároveň prosí rybáře a místní obyvatele o spolupráci. Pokud se někdo stal svědkem události související se založením této černé skládky nebo zahlédl něco podezřelého v blízkosti mostu u Veverské Bítýšky může státní podnik kontaktovat na telefonním čísle 541 637 111 nebo na e-mailu info@pmo.cz.