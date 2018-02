Do Česka přichází žánr tanečních filmů. Režisérka Sedláčková představuje Backstage

PRAHA Na začátku června vstoupí do kin celovečerní snímek Backstage režisérky Andrey Sedláčkové. Autorka ceněného dramatu Fair Play přinese do českého filmu zcela nový žánr tanečního filmu. Vedle herců a příběhu v něm velkou roli mají rytmus, hudba a taneční choreografie. Do kin vstoupí 7. června.

Backstage je příběhem taneční skupiny, která se protlouká na malém městě a sní o velkém světě. Dveře velkého světa a nablýskaného showbusinessu se jim díky talentové soutěži opravdu otevřou, pro vztahy a charaktery všech členů ale znamená takový skok velkou a tvrdou zkoušku. Svému snu jsou někteří schopni obětovat možná až příliš.

„Backstage je v Česku první film svého druhu a samozřejmě úplně odlišný film, než jaké jsem doposud natočila. To mě přitahovalo, taneční film si vyžaduje vlastní výrazové prostředky a jiný přístup. Navíc se mi líbil scénář, ve kterém je vlastně vše podstatné. Backstage je o lásce, tanci, přátelství, penězích, slávě a moci,“ přibližuje režisérka Andrea Sedláčková.

Výraznou tváří Backstage je Ben Cristovao. Film doprovází dvě jeho písně, navíc hraje jednoho z porotců talentové soutěže, na jejímž pozadí se film odehrává. Ben Cristovao se sám talentové soutěže účastnil a jako porotce se představí i ve skutečnosti díky nové řadě SuperStar. „To je opravdu docela sranda, krátce po dotočení mé role do Backstage přišla nabídka dělat skutečného porotce,“ směje se Ben Cristovao. „S tancem jsem začínal, takže když přišla nabídka na roli v tanečním filmu, rozmýšlení netrvalo ani pár minut.“

Netanečních rolí se v Backstage zhostili Kryštof Hádek, Ivana Chýlková, Judit Bárdos nebo Roman Luknár. Pilířem filmu je hudba a tanec, hlavní role proto ztvárnili mladí herci Mary Havránová s Ondrejem Hraškou a především pak taneční skupiny The Pastels a Ladylicious. The Pastels na sebe upozornili ve finále Česko-Slovensko má talent, v Česku vystupovali s Lucií Bílou nebo Rytmusem. Hudbu pro film složil Jan P. Muchow a Viktor Hazard, taneční choreografii a styl vytvořil Miňo Kereš, autor choreografií k moha televizním show a k jednomu z nejúspěšnějších muzikálů na Slovensku Příběh ulice.