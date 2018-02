Do českých kin tento rok dorazí pět soutěžních filmů z Berlinale

PRAHA Tuzemská kina uvedou v průběhu roku pět soutěžních filmů z hlavní soutěže 68. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Berlíně, který skončil v sobotu. Divákům nabídnou snímky Utöya 22. juli, Twarz, La prière, 3 Tage in Quiberon a In den Gängen.

Berlínské tituly společnost Film Europe Media Company představí také na podzimním festivalu Be2Can, který nabízí vítězné a dramaturgicky výrazné filmy z festivalů Berlinale, Benátek a Cannes. ČTK o tom za distributory informovala Adéla Brabcová.



Nejvíce diskutovaný snímek Utöya 22. juli (Utöya 22. července) norského režiséra Erika Poppeho o teroristickém masakru z roku 2011 si odnesl Zvláštní uznání Ekumenické poroty. Snímek natočený v jednom dlouhém záběru je mrazivou rekonstrukcí tragédii, kterou autor vystavěl na základě reálných svědectví a skutečností. Poppe se v něm zaměřuje výhradně na oběti nešťastných událostí.

Satirické drama Twarz (Tvář) polské režisérky Małgorzaty Szumowské přináší nesmlouvavý pohled na současné Polsko a vzrůstající nacionalistické tendence v Evropě. Film získal Velkou cenu poroty. Tuzemská kina nabídnou také drama La pri?re (Modlitba) francouzského režiséra Cédrica Kahna o hledání sebe sama i Boha v prostředí komunity drogově závislých. Představitel hlavní role Anthony Bajon si odnesl Cenu za herecký výkon.

Nechybí ani nevšední psychologické drama 3 Tage in Quiberon (3 dny v Quiberonu) režisérky Emily Alefové sledující tři dny v životě herecké hvězdy Romy Schneiderové. Pětici snímků z Berlinale doplňuje milostný film In den Gängen (V uličkách) zasazený do prostředí velkoskladu.

Zlatého medvěda pro nejlepší film 68. ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale získal rumunský experimentální snímek Touch Me Not (Nedotýkej se mě), který je dílem rumunské režisérky Adiny Pintilieové a kolektivu producentů z Rumunska, Německa, České republiky, Bulharska a Francie. Koproducentem za českou stranu je společnost Pink (Radovan Síbrt, Alžběta Karásková, Jakub Pinkava). Film byl podpořen Státním fondem kinematografie (SFK) v roce 2016 částkou 3 860 000 korun.

Kromě podpory SFK získal také podporu dalších národních i evropských fondů. „Tato cena je důkazem, že se vyplatí riskovat a bojovat. A to na všech úrovních. Adina (Pintilieová) šla sedm let za svým cílem a já bych chtěl poděkovat Fondu kinematografie, že byl odvážný a podpořil tento ne zcela standardní, ale o to výjimečnější film,“ podotknul koproducent Síbrt.

Celkem se letos na divácky nejnavštěvovanějším festivalu světa představilo téměř 400 filmů. Byl mezi nimi i slovensko-česko-rakouský snímek Tlumočník s Jiřím Menzelem v hlavní roli a česko-chorvatský dokument režiséra Jana Geberta Až přijde válka.