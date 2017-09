Do domu s interiéry od Loose v Plzni se možná přestěhuje muzeum

V domě na Klatovské třídě 19 s velmi cennými prvorepublikovými interiéry od architekta Adolfa Loose, by mohlo sídlit muzeum Patton Memorial, které je zatím v kulturním domě Peklo.

V objektu na Klatovské, který město získalo po vyjednávání s armádou, by se muzeum mohlo přestěhovat a mělo by tam větší prostory pro další rozvoj. Dům, který je ve velmi špatném stavu, ale bude třeba nejdřív opravit. Plzeňští radní dnes rozhodli, že nechají vypracovat studii, která by měla posoudit možnost využití objektu i případné náklady na opravu, řekl novinářům primátorův náměstek Martin Baxa (ODS).



V objektu jsou ve druhém patře jedny z nejkrásnějších a nejcennějších Loosových interiérů v Plzni. Lidé si je zatím mohou prohlédnout jen mimořádně párkrát do roka. Po kompletní opravě budou zpřístupněny stejně jako další Loosem navržené byty. Pokud by se do domu přestěhovalo také Pattonovo muzeum, mělo by na dvoře možnost vystavit třeba vojenskou techniku, řekl Baxa. V domě by vzniklo návštěvnické centrum, město nevylučuje ani komerční využití části domu. Zájemci se už teď ozývají.

Baxa zatím nedokáže říci, na kolik by oprava domu přišla. „Zcela jistě to ale budou desítky milionů korun,“ uvedl. Před lety hovořily odhady až o 90 milionech korun. „Přestože jde zatím jen o ideový záměr, považuji to za velký posun v řešení funkčního využití Klatovské 19,“ řekl.

Od ministerstva vnitra město objekt převzalo v roce 2005 a za deset let ho mělo opravit a zprovoznit. Původně v něm měla být agenda občanských průkazů a dalších dokladů. Ukázalo se ale, že k tomu není vhodný. Protože město nedodrželo smlouvu, zaplatilo penále necelých pět milionů korun, pak ale dohodlo s ministerstvem převod domu.