Do Iráku odletělo deset příslušníků vojenské policie. Budou cvičit místní

PRAHA Sedm instruktorů vojenské policie a tři další vojenští policisté odletěli v neděli ráno do Iráku, kde budou cvičit tamní ozbrojené síly a podílet se na ochraně leteckého poradního týmu. Sdělil to mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Skupina odletěla z letiště Kbely ráno ve 3:30. V Iráku působí letecký poradní tým, česká armáda do země před týdnem vyslala i 12 vojenských chemiků.

„Naši vojenští policisté mají s mentoringem bohaté zkušenosti. Již v minulosti pomohli vycvičit tisíce příslušníků iráckých a afghánských bezpečnostních sil. Jsem hrdá na to, že čeští vojáci precizně plní úkoly nejen doma, ale dokáží své zkušenosti předat i zahraničním kolegům,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová.



Sedm příslušníků Velitelství Vojenské policie Tábor vystřídá čtyři své kolegy na základně v Bagdádu, kde budou působit od 10. února po dobu šesti měsíců. Tři další vojenští policisté se budou podílet na ochraně osob z leteckého poradního týmu. V něm působí v současné době 30 českých vojáků.

Vojenští policisté se budou podílet na výcviku irácké policie v rámci italského kontingentu. Zaměří se na výuku základních policejních činností v oblasti střelecké, taktické a zdravotnické. Obdobnou pomoc jako vojenská policie poskytují už nyní i čeští policisté.

„V průběhu roku by měla tuto misi na bázi Mnohonárodního praporu Vojenské policie podpořit i Vojenská policie Slovenské republiky,“ oznámil brigádní generál Pavel Kříž.

V Iráku od srpna 2016 působí čeští vojáci, jejichž úkolem je výcvik zdejších pilotů na letounech L-159. Před týdnem byla do země vyslána dvanáctičlenná výcviková jednotka chemického vojska, která mentoruje specialisty chemického vojska tamní armády v ochraně proti zbraním hromadného ničení.