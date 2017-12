Do kostela chodí pravidelně desetina Čechů, o Vánocích dvě pětiny

PRAHA Jen méně než desetina Čechů chodí pravidelně, aspoň jednou měsíčně, do kostela. O Vánocích ale kostely navštíví až dvě pětiny lidí, což je více než podíl Čechů hlásících se k víře v Boha. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury STEM. Věřících za poslední dvě desítky let v Česku ubylo.

Do kostela chodí pravidelně pouze osm procent účastníků průzkumu, zatímco o Vánocích se jich tam každoročně vydává 38 procent. To, že věří v Boha, uvedla třetina účastníků průzkumu.



Lidí hlásících se k víře v Boha od roku 1995, kdy STEM začal podíl věřících zjišťovat, ubylo z 39 procent na letošních 33 procent. Nejméně jich bylo v roce 2012, a to 30 procent. Výrazně vyšší podíl věřících je v moravských krajích republiky, kde se k víře hlásí 41 procent lidí. V českých krajích je věřících jen 28 procent. V Boha také častěji věří ženy než muži a lidé ve věku nad 60 let.

Pravidelných návštěvníků kostelů je podobné množství jako v polovině 90. let, kdy aspoň jednou měsíčně přišla rovná desetina Čechů. Ubylo ale lidí, kteří do kostela chodí každoročně o Vánocích. V roce 1995 jich bylo 45 procent.

Agentura STEM zjišťovala v rámci průzkumu také názor veřejnosti na církevní restituce. Podobně jako loni převažují negativní reakce. Jen zhruba třetina Čechů si myslí, že je dobře, že se církvím vrací jejich bývalý majetek. Opačný názor má 68 procent lidí.

STEM prováděl průzkum v období od 1. do 11. prosince. Zúčastnilo se ho 1027 obyvatel České republiky ve věku nad 18 let.