Utekli z českých ‚kravínů‘. Irácká křesťanská rodina zakotvila v Německu

HERRNHUT/PRAHA Německo už sedmnáctičlennou rodinu Georgise Batta nemůže vrátit do Česka nebo vyhostit do Iráku. Iráčané dostali azyl, někteří pak dlouhodobé povolení k pobytu. Rodina z Čech odešla poté, co se jim nelíbily byty, které jim nabídlo město Jihlava. Opravené byty označily za přemalované „kravíny“ a jejich slova vyvolala velký ohlas.

Irácká rodina Georise Batta uprchla z Česka do Německa v dubnu v roce 2016, a požádala tam o azyl. Německé úřady jim však azyl zamítly a soud v Drážďanech následně nařídil jejich zpětnou deportaci zpátky do Česka, kam se však nevrátili a místo toho se podle zjištění MF DNES ukryli ve městě Herrnhut u Evangelické jednoty bratrské, která jim udělila církevní azyl.



„Azyl dostali na dobu, kdy je mohlo Německo vyhostit. De facto byli schováni na území církve, a jakmile vypršela doba, kdy je mohla země vyhostit, mohou se znovu volně pohybovat. Je to způsob, jak se legálně vyhnout vyhoštění,“ komentuje koordinátor projektu přesídlení Talafant z nadačního fondu Generace 21.



Evangelická jednota bratrská se k celému případu nechtěla vyjadřovat. „Nemůžu o jejich případu mluvit, vedení to striktně zakázalo. Nesmím vám ani říct, jestli tu ještě bydlí,“ říká zaměstnankyně církve. Podle zjištění MF DNES někteří v městečku Herrnhut bydlí už jen někteří z nich, další část rodiny se odstěhovala na jedno z drážďanských sídlišť do panelového domu a další zase do Norimberka, kde měli příbuzné.

‚Přemalované kravíny‘

Na svých sociálních sítích se chlubí svým novým životem, kdy týden co týden zveřejňují snímky z výletů po Německu, videa a jak grilují. „Několikrát týdně chodíme na němčinu, jezdíme na výlety, poznáváme Sasko,“ píše Martin Batto na internetu.



Nadační fond Generace 21 v roce 2015 přivezl do Česka 89 křesťanských uprchlíků z Iráku, kteří chtěli najít domov na bezpečném místě, daleko od Islámského státu.

Skupina Iráckých uprchlíků bydlela v rekreačním zařízení u Jihlavy, následně jim město nabídlo byty přímo v centru krajského města. Byty byly opravené, s novými kuchyňskými linkami, podlahami a čerstvě vybílené a vykachličkované. Rodina Georgise Batta však nebyla s byty spokojena a označila je za přemalované „kravíny“. „Byty dnes normálně pronajímáme jako jakékoliv jiné městské,“ řekl mluvčí radnice v Jihlavě Radek Tulis.



Co se dělo kolem křesťanských uprchlíků v Česku

28. července 2015 -Představitelé fondu Generace 21 oznámili, že chtějí do ČR přivézt 152 křesťanských uprchlíků z Iráku pronásledovaných radikály z Islámského státu (IS). Fond měl v prvním roce uhradit náklady na ubytování a životní potřeby iráckých křesťanů, stejně jako integrační služby.

14. prosince 2015 - Vláda souhlasila s přesídlením 37 křesťanských rodin, celkem 153 osob z Kurdistánu a Libanonu.

- Žadatelé měli mít ověřitelný příběh a měli chtít do ČR. Podmínkou příjezdu byla bezpečnostní prověrka.

24. ledna 2016 - Do Prahy přiletěla první skupina deseti uprchlíků. Utečenci z oblasti iráckého Mosulu byli převezeni do rekreačního střediska Okrouhlík u Jihlavy.

5. února 2016 - Druhá skupina uprchlíků dorazila do ČR, šlo o čtyři rodiny se 17 členy. Zamířili také do Okrouhlíku u Jihlavy.

11. února 2016- Pozdvižení vyvolala reportáž TV Prima o bydlení nabízeném jihlavskou radnicí uprchlíkům. Jeden z mužů podle Primy přirovnal ubytování k přemalovanému kravínu. Fond označil reportáž za lživou, televize se za ni postavila.

19. února 2016 - Dorazila třetí skupina, ze 41 lidí bylo 33 z iráckého Irbílu a osm z Libanonu. Více než polovina jich zamířila do Brna, další do Smilovic u Třince (část obyvatel s jejich příjezdem nesouhlasila) a do Okrouhlíku.

20. března 2016- Čtvrtá skupina 23 lidí z iráckého Irbílu byla z části ubytována ve Smilovicích, z části v hotelu v Praze.

31. března 2016 - Generace 21 oznámila, že osmičlenná rodina ubytovaná v Brně se rozhodla vrátit do vlasti. Návrat odůvodnila steskem prarodičů po domově. Zpět do vlasti odletěli 7. dubna.

- Fond odložil podání žádosti o přidělení bytů rodinám v Jihlavě, uprchlíci nebyli spokojeni se svými vyhlídkami.

1. dubna 2016 - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) pozastavil projekt fondu Generace 21. Dalších 25 cizinců, kterým poskytla ČR azyl, totiž požádalo o vrácení pasů a chtělo se dostat do jiné evropské země.

2. dubna 2016 - Skupina 25 uprchlíků, původně ubytovaných v Okrouhlíku, se vydala do Německa. V noci autobus s uprchlíky zadržela německá policie, která Iráčany měla podle původní dohody vrátit do Česka v pondělí 4. dubna.

4. dubna 2016 - Německo stáhlo svou žádost o předání cizinců do ČR s odůvodněním, že všichni požádali v Německu o azyl.

6. dubna 2016 - Ministr Chovanec řekl, že pokud se skupina 25 uprchlíků vrátí do Česka a nepožádá znovu o azyl, bude po zadržení policií vyhoštěna do Iráku.

7. dubna 2016 - Vláda se dohodla, že program přesidlování uprchlíků z Iráku do ČR nebude pokračovat.

- Ministerstvo vnitra obdrželo od Německa žádost, aby si Česko vzalo zpět 25 křesťanských uprchlíků z Iráku.

13. dubna - Fond Generace 21 pozastavil stěhování 16 uprchlíků z hostelu v centru Brna do městských bytů. Iráčané váhají, zda mají v Brně zůstat.

14. dubna - 16 uprchlíků ubytovaných v Brně se rozhodlo opustit Česko. Vyzvedli si od českých úřadů pasy

15. dubna - Skupinu z Brna zadržela policie v Ústí nad Labem. Skupina požádala znovu o azyl v Česku.

- Ministerstvo vnitra oznámilo, že skupina 20 uprchlíků z Iráku se po dvou týdnech v Německu vrátí zpět do Česka. Po návratu budou uprchlíci, kteří původně bydleli v Okrouhlíku, umístěni do detenčního zařízení. Ministerstvo kladně vyhodnotilo novou žádost německé strany o jejich vzetí zpět. V pěti případech žádost od Německa nepřišla kvůli sloučení rodiny.