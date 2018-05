Buddy Guy, vzor Hendrixe, Becka i Claptona, zahraje poprvé v České republice

Největší žijící bluesová hvězda a zásadní vzor největších bluesových i rockových kytaristů počínaje Jimim Hendrixem přes Keithe Richardse, Erika Claptona, Jimmyho Page a Jeffa Becka až po Jacka Whitea, se v listopadu chystá po letech do Evropy. Jednou z mála zastávek krátkého turné kytaristy a zpěváka Buddyho Guye bude 8. listopadu velký sál pražské Lucerny.

Buddy Guy zde se svou kapelou zahraje v rámci čtvrtého ročníku Bluefestu. Koncert pořádá pražská agentura Liver Music ve spolupráci s mezinárodním hudebním festivalem Blues Alive Šumperk. Koncert Buddyho Guye bude k sezení i k stání. Vstupenky se prodávají od dnešního dne exkluzivně v síti Ticketpro. Ceny vstupného od 2 490 do 5 490 Kč k sezení, 1 490 Kč k stání. Prvních 250 kusů vstupenek k stání je k dispozici za 1 290 Kč.

„Buddyho Guye jsme chtěli do České republiky v rámci našich koncertních cyklů a festivalů dostat dlouhá léta, stále se to ale nedařilo. Jednak proto, že Buddy Guy do Evropy zajíždí skutečně výjimečně, ale také z toho důvodu, že uspořádat jeho koncert je mimořádně produkčně a finančně náročné,“ říká šéf Liver Music Radim Svatoň.

A ředitel Blues Alive Vladimír Rybička dodává: „Stejný byl i náš případ, o koncert Buddyho Guye jsme usilovali každoročně, ale doposud nikdy to nebylo reálné.“ Oba nejsilnější promotéři, zabývající se v České republice dovozem bluesových hudebníků, se tedy pro tuto akci spojili, aby dlouholeté volání domácích fanoušků po Buddym Guyovi mohli uspokojit.

Hrál se všemi

Buddy Guy se narodil v roce 1936 v Louisianě. Ve druhé polovině 50. let se přesunul do Chicaga, kde v té době kulminovala vlna elektrického blues, zosobněná průkopnickými hvězdami typu Muddyho Waterse, Howlin’ Wolfa, Willieho Dixona a dalších. S nimi a mnoha dalšími Buddy Guy koncertoval i nahrával pro tamní legendární vydavatelství Chess Records.

V 60. letech vytvořil slavnou dvojici s hráčem na foukací harmoniku Juniorem Wellsem, se kterým natočil řadu alb včetně Hoodoo Man Blues (1965), jež je považováno za jednu z nejvýznamnějších bluesových desek vůbec. Od konce 60. let je Buddy Guy převážně na sólové dráze, často se ale zúčastňuje nejrůznějších příležitostných spojení. 15. června vydává nové album s příznačným názvem The Blues Is Alive And Well, na němž mimo jiné hostují Mick Jagger, Keith Richards a Jeff Beck.

„Nejlepší bluesový kytarista ze všech“

Guyův vliv na hudební scénu je nezměrný. „Z jeho sól jsem úplně šílel, zbořil v nich veškeré hranice. Navíc dávno před Jimim Hendrixem udělal z hraní velké divadlo – hrál s kytarou za hlavou nebo ji vyhodil do vzduchu a dokázal chytit v nějakém akordu, což byl trik, který jsem se pak taky snažil naučit,“ řekl o Buddym Guyovi Jeff Beck.

Jimiho Hendrixe Buddy Guy ovšem neovlivnil jenom ve smyslu „dělání show“, nýbrž i hudebně. Nejslavnější elektrický kytarista byl ve druhé polovině 60. let často vídán na Guyových klubových koncertech, někdy dokonce s magnetofonem na kolenou, jeho hru si nahrával a analyzoval. Někdy i vylezl na pódium a se svým bluesovým idolem si zahrál, jak je zdokumentováno na krátkém záznamu klasiky Stormy Monday, který je k vidění na YouTube. Muzikologové tvrdí, že některé z Hendrixových nejslavnějších písní, konkrétně např. Red House, Voodoo Chile a Manic Depression, přímo citují Guyovy typické postupy.

„Když hraje potichu, je to ten nejtišší kytarista, když hraje nahlas, nikde nenajdete hlasitějšího. A v obou případech je strašně cool,“ řekl o něm nejpopulárnější bílý bluesman 80. let Stevie Ray Vaughan. A zeppelinovský Jimmy Page přidává vzpomínku: „V době vzniku britského blues existovala deska, kterou jsme znali úplně všichni nazpaměť: American Folk Blues Festival. A její hlavní hvězdou byl Buddy Guy. Jeho hra pro nás byla absolutní zjevení.“ To Eric Clapton byl mnohem stručnější: „Buddy je nejlepší bluesový kytarista ze všech.“

Bluesový podnikatel

Už od začátku 70. let Buddy Guy také podniká. V roce 1972 se stal spolumajitelem chicagského klubu Checkerboard Lounge, ve kterém mj. vznikla slavná bootlegová, teprve nedávno oficiálně vydaná živá nahrávka náhodného jam sessionu Rolling Stones s Muddym Watersem. Roku 1989 si pak otevřel Buddy Guy’s Legends, v současné době nejprestižnější bluesový klub v celých Spojených státech, ve kterém sám párkrát do roka koncertuje a někdy si i zajde s jinou kapelou zajamovat.

Buddy Guy je držitelem mnoha ocenění. Má na kontě osm cen Grammy, nespočet Blues Music Awards, je členem Rock’n’rollové síně slávy, do níž jej v roce 2005 uvedli Eric Clapton a B.B. King. V žebříčku 100 největších kytaristů všech dob, který vyhlásil americký magazín Rolling Stone, obsadil Buddy Guy 30. místo.

Koncert Buddyho Guye významně posílí letos mimořádně bohatou bluesovou koncertní nabídku v Česku. Festival Blues Alive, který proběhne v Šumperku ve dnech 15.-17. listopadu minulý týden zveřejnil svůj program (psali jsme zde); jeho hlavními jmény jsou mj. písničkářka Joan Osborne, kytaristka Ana Popovic či loňský držitel Grammy Fantastic Negrito.

Agentura Liver Music v rámci své série Prague International Blue Night nabídne koncerty The Reverend Payton Big Damn Bandu (12. října), Toronza Cannona a Jacka Broadbenta (14. října), Joea louise Walkera (12. listopadu) a Beth Hart (29. listopadu).