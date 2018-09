Do Prahy v červnu přijede znovu zahrát britská kapela Morcheeba

PRAHA S příštím ročníkem pražského festivalu Metronome se do Česka po šesti letech vrátí britská kapela Morcheeba. Přijede s albem Blaze Away z letošního června. Fanoušci se tak mohou těšit na nové skladby i na léty prověřené hity. Festival se uskuteční 21. a 22. června 2019 tradičně na pražském Výstavišti. Dnes o tom za jeho pořadatele informovala Lenka Netušilová.

Britská skupina Morcheeba prorazila na světovou hudební scénu v roce 1996, kdy vydala debutové album Who Can You Trust? Její název je složeninou zkratky MOR (middle of the road, tedy označení pro hudební střední proud) a slova cheeba, slangového výrazu pro marihuanu.

Ačkoli skupina založená bratry Rossem a Paulem Godfreyovými a zpěvačkou Skye Edwardsovou vznikla v době, kdy hudební scéně dominovaly elektronické projekty, dokázala do své tvorby k elektronickým zvukům přimíchat řadu dalších vlivů. „Použili jsme všechno, co nám připadalo správné. Z 50. let jsme si vzali blues, z 60. psychedelii, ze 70. dub reggae, z 80. electro a z 90. hip hop,“ říká Ross Godfrey. Zvuk kapely pak dotváří nepřeslechnutelný soulový projev Skye Edwardsové.

Na světový trh a do prodejních žebříčků Morcheeba prorazila dvěma dalšími alby Big Calm (1998) a Fragments of Freedom (2000). O tři roky později se Skye Edwardsová vydala na sólovou dráhu a bratři Godfreyové na post zpěváka zvali představitele různých žánrů - zpěváky a zpěvačky rockové, popové, bluesové i rapery.

V roce 2010 se základní trio opět spojilo při přípravě potemnělého alba Blood Like Lemonade, které následovala kolekce Head Up High (2013). Zatím poslední položkou diskografie Morcheeby je letošní titul Blaze Away. Ten je už opět dílem dua - kapelu tentokrát opustil s vidinou sólových projektů a budování vlastního studia Paul Godfrey. V současné sestavě Morcheeby za bicími sedí Skyin nejstarší syn Jaega a na baskytaru hraje její manžel Steve Gordon.

První ročník festivalu Metronome se na Výstavišti odehrál v roce 2016 s hlavními hvězdami Iggy Popem a kapelou Foals. O rok později lidé přišli hlavně na Stinga a Kasabian a letos na Johna Calea, Davida Byrnea či kapely Chemical Brothers a Massive Attack. Návštěvnost podle pořadatelů vzrostla ze 7,5 tisíce diváků na prvním ročníku na letošních 18 tisíc lidí.