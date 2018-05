Do pražských Bohnic zamířily na festival Mezi ploty tisíce lidí

PRAHA Do pražských Bohnic v sobotu zamířily na festival Mezi ploty tisíce lidí. Již v poledne byla obsazena všechna parkovací místa poblíž akce v areálu pražské Psychiatrické nemocnice Bohnice. Program krátce po 12:00 na hlavním pódiu zahájila kapela Mňága a Žďorp, která hrála už na prvním ročníku v roce 1992. Festival pokračuje i v neděli.

„Lidé se věnují programu i relaxují. Okolo třetí hodiny odpoledne jich v areálu bylo přibližně 8000, a to hlavní hvězdy programu jako Prago Union, Studio Y nebo Tomáš Klus teprve vystoupí. Všechny zvu i na zítřejší (nedělní) program, protože zde mimo jiné vystoupí Vojtech Dyk s B-Side Bandem, No Name, Sto zvířat, PSH a na rodinné scéně Kašpárek v rohlíku,“ řekl ředitel a zakladatel festivalu Robert Kozler.



Multižánrový festival Mezi ploty v tomto roce stejně jako loni během dvou dnů přivítá na 14 festivalových scénách víc než 120 kapel, interpretů a divadelních souborů. Pro jednodušší orientaci jej organizátoři rozdělili na několik programových zón, každá oslovuje trochu jinou skupinu návštěvníků.



Festival Mezi ploty provází kampaň Patříš do Bohnic

Na hlavní hudební scéně Central Park vystoupili populární čeští a slovenští muzikanti. Program večer vyvrcholí koncertem Xindla X a písničkáře Kluse, který se do Prahy přesune z akce Re:publika v Brně. Na festivalu s mnoha doprovodnými akcemi nechybí Rodinná zóna plná divadelních pohádek, tvůrčích dílen a soutěží pro nejmladší návštěvníky. Lidé v areálu nalezli také Alternativní zónu určenou milovníkům nezávislé muziky a osobitých tvůrců, na které vystoupili písničkář Pokáč nebo soubor Puding pani Elvisovej.



Další z klíčových muzikantských arén Street zóna hlavně mladým lidem nabídla moderní hudbu v podání kapel Mydy Rabycad a Eddie Stoilow. V divadelní složce festivalu herci účinkují na venkovních scénách a především na jevišti bohnického Divadla za plotem. Divadelní scéna v sobotu mimo jiné uvedla Divadlo v Dlouhé s představením Ghost Protocol, Bohnickou divadelní společnost (FRIDA!) a na závěr dne Divadlo Bolka Polívky nabídne inscenaci Lví silou. letem sokolím. Seznam účinkujících a další informace jsou na www.meziploty.cz.

Návštěvníci festivalu se také mohli zapojit do debat s odborníky a ostatními zájemci na téma Spánkové poruchy jako civilizační problém nebo Přínos lidí s duševním onemocněním pro společnost. Festival Mezi ploty provází kampaň Patříš do Bohnic. Stejně jako loni se jí zúčastní umělci z řad vystupujících, kteří vyjadřují nespokojenost se současným světem a společností.