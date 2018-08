Do růstu platů by mělo jít průměrně o 8 % peněz víc než letos

PRAHA Do zvýšení platů ve veřejné sféře by mělo příští rok putovat průměrně o osm procent peněz víc než letos. Vláda původně počítala s navýšením sumy o šest procent. Platové tarify ale neporostou plošně. Většině pracovníků by se měly zvednout o čtyři procenta, vojákům a policistům pak o dvě procenta.

Navýšení u jednotlivých profesí chce vláda v pátek projednat s odbory. Po jednání kabinetu a koalice to ve středu novinářům řekli lídři vládních stran, premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Podle informačního systému o průměrném výdělku pracovalo letos v prvním čtvrtletí ve veřejném sektoru 682 500 lidí. Dostávali plat od státu, samospráv a ze zdravotního pojištění.