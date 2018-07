Do voleb jsme se nevměšovali a kompro na Trumpa nemám, řekl Putin po summitu

Washington/Helsinky Ruský prezident Vladimir Putin v rozhovoru s televizí Fox News zopakoval, že Rusko se nevměšovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016 a že Moskva nemá na šéfa Bílého domu Donalda Trumpa žádný kompromitující materiál. Putin poskytl interview americké stanici v pondělí po summitu s Trumpem v Helsinkách, televize rozhovor odvysílala v pondělí večer amerického času.

Putin už poněkolikáté odmítl tvrzení, že Rusko mělo nějaký vliv na průběh voleb v USA. „Vměšování se do domácích záležitostí Spojených států - opravdu věříte, že někdo působící z ruského území by mohl ovlivnit Spojené státy a ovlivnit hlas milionů Američanů? To je naprosto směšné,“ řekl Putin. Obdobně se ruský prezident vyjádřil i na tiskové konferenci za přítomnosti Trumpa. Také dodal, že Rusko nikdy nezasahovalo do vnitřních záležitostí Spojených států.

Na otázku novináře zda se vyšetřovatel FBI Robert Mueller snažil sabotovat vztahy mezi Ruskem a USA, Putin odpověděl, že nemůže hodnotit jeho práci a že by ji měl ohodnotit spíš americký soud.

Někteří američtí politici také naznačovali, že Putin má nějaké kompromitující materiály, proto se Trump v jeho přítomnosti nechoval tak sebejistě jako vždy. Podle některých spekulací má ruská tajná služba důkazy o Trumpových sexuálních dobrodružstvích v jednom moskevském hotelu a o tajných schůzkách jeho spolupracovníků s ruskými činiteli.

„Nic na něj nemáme,“ řekl Putin. „Nechci se prezidenta Trumpa dotknout, když tohle říkám, může to znít hrubě, ale než oznámil, že bude kandidovat na prezidenta, tak nás nezajímal,“ uvedl. Dodal, že předtím byl Trump sice bohatým člověkem, takových je ale v USA spousta. „Působil ve stavebnictví, organizoval soutěže krásy. Ale ne, nikoho nenapadlo, že by pomýšlel na prezidentskou kandidaturu,“ řekl Putin.

Při této příležitosti Putin prohlásil, že Rusko na takovýto sběr informací nemá kapacitu. Jako příklad zmínil ekonomické fórum v Petrohradě, kterého se běžně účastní 500 obchodních lídrů, z nichž většina jsou průmysloví magnáti většího významu než Trump jako někdejší obchodník.

Na otázku o anexovaném Krymu ruský prezident poukázal, že se jednalo o demokratickou volbu, nikoli o anexi. Trump mu na setkání ale řekl, že by poloostrov měl patřit Ukrajině.

Velká Británie by také podle ruského prezidenta měla zveřejnit důležité informace i ohledně vyšetřování vraždy Skipala a chemické rozbory, které potvrzují, že se jednalo o látku novičok.



Zazněla také otázka týkající se konfliktů v Sýrii. Podle Putina za válku můžou teroristické skupiny, které destabilizovaly situaci v zemi. „Dnes jsme s panem prezidentem mluvili o potřebě společné snahy v oblasti humanitárních operací. Myslím, že se k tomu budeme směřovat,“ řekl Putin.