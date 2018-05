Dobrá jízda, ale na ‚nového Harrisona Forda‘ si musíte zvyknout. První ohlasy nové Star Wars chválí

LOS ANGELES Očekávaný snímek Solo: Star Wars Story si odbyl svou předpremiéru ve čtvrtek v Los Angeles. Ačkoliv je na film stále uvaleno recenzní embargo, tak se po sociálních sítích šíří první ohlasy. Ty vesměs film chválí. Kritici oceňují dobrý spád a akci. Zmiňují ale, že na herce Aldena Ehrenreicha v roli Hana Sola není lehké si zvyknout. Snímek má českou premiéru naplánovanou na 24. května.

„Solo: Star Wars Story je opravdové potěšení. Je to nekončící dobrodružství s větším emočním nábojem, než by se dalo čekat. Celou dobu se budete usmívat a těšit,“ napsal na Twitter reportér magazínu Gizmondo Germain Lussier. „Je to opravdu dobrý film. Je to čistokrevný film o intergalaktické loupeži a je velmi osvěžující vidět Star Wars, které se celé netočí okolo Rebélie nebo Hvězdy smrti,“ pochvaluje si zážitek redaktor Yahoo Entertainment Kevin Polowy.

Jediné výtky směřují k výkonu Aldena Ehrenreicha, kterého diváci zákonitě srovnávají s Harrisonem Fordem, „originálním“ Hanem Solem. „Chvíli to trvá, než Alden Ehrenreich zapojí dostatek šarmu, aby vás přiměl zapomenout na to, že opravdu není Harrisonem Fordem,“ píše uživatelka Kate Erblandová. „Chvíli to trvá, než si na Ehrenreicha jako Hana Sola zvyknete, ale tak za půl hodiny se váš mozek přizpůsobí,“ myslí si Mike Ryan.

Řada z reakcí zároveň potenciální zájemce o film varuje, aby se snažili vyhnout se všem možným vyzrazením části děje (spoilerům). „Lucas Films si s dějovými zvraty v Solovi nezadá s filmy od Marvelu. Držte se od spoilerů dál,“ varuje Peter Sciretta, editor serveru slashfilms.com.