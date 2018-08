Gratulace ke zneškodnění žoldáků-okupantů? Policie v Praze vylepené texty vyšetřuje jako podporu terorismu

PRAHA Pražští kriminalisté se zabývají vytištěnými texty vylepenými na některých místech v hlavním městě, v nichž neznámý autor gratuluje „afghánským vlastencům“ k zabití tří českých vojáků, které označuje za žoldáky a okupanty. Věc vyšetřují pro podezření z trestného činu podpora a propagace terorismu.

Informace serveru iDNES.cz ve středu potvrdila mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.



„Kriminalisté vlastním šetřením například zadokumentovali takové výlepy v lokalitě Národní třídy. V dané věci už zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podpora a propagace terorismu,“ řekla mluvčí.

Naši "vlastenci" jsou podobní islamistům. To je známo.

Společně vyznávají nenávist, kolektivní vinu, chtějí zabíjet.

Ale jak se dívám na tvorbu "vlastenců" na internetu, dřív by mě nenapadlo, že různí okamurovci budou otevřeně podporovat Taliban.

A tohle se prý už lepí po Praze. pic.twitter.com/RQz2ChhGBc — Roman Maca (@_Roman_Maca) 8. srpna 2018

Trestní zákoník počítá pro někoho, „kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele“, s vězením na dva roky až deset let. Další místa, kde se nálepky objevily, nechtěla Zoulová z taktických důvodů uvést. „Zabývají se tím kriminalisté, kteří se specializují na extremismus,“ řekla jen.



Těla tří českých vojáků, které v neděli v Afghánistánu zabil sebevražedný atentátník, dnes do vlasti dopravil armádní speciál. Prezident Miloš Zeman padlé vyznamená medailí Za hrdinství. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) smrt vojáků nic nezmění na českém zapojení do boje proti terorismu. Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (24) Metnar v úterý povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků. Češi v Afghánistánu působí v rámci podpůrné mise NATO.