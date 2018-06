Dohledový úřad udělil pokuty senátorům Valentovi a Voseckému za chyby při volbách

BRNO Senátor a majitel firmy Synot Ivo Valenta dostal pokutu 20 000 korun od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Napsala to Mladá fronta Dnes. Úřad udělil pokutu za chybu při sněmovních volbách, v nichž Valenta jako třetí osoba podporoval Stranu soukromníků a ODS. Podle listu nezveřejnil včas potřebné údaje. Za stejnou věc dostal trochu nižší pokutu i senátor Jiří Vosecký (STAN).

Podle zákona musejí třetí osoby ve stanovené lhůtě zveřejnit transparentní účet a výdaje v tabulce a dát odkaz na internetové stránky dohledového úřadu. Podle MfD to ale senátoři nestihli včas. Valenta se brání, že všechny povinnosti splnil.

„Rozhodnutí jsem obdržel, nicméně k žádnému pochybení nedošlo. Proto jsem podal odpor, a to včetně odůvodnění. Veškeré výdaje byly zveřejněny již v týdenním předstihu, což jsme úřadu prokázali. Tyto údaje jsou na webu stále, tedy déle, než stanovuje zákonná lhůta,“ uvedl Valenta. Odpor povede ke správnímu řízení. Proti jeho výsledku je možné podat správní žalobu k soudu.



Vosecký měl zase pochybit, když pomáhal dělat kampaň do Sněmovny starostce z Českolipska Marcele Novotné. Valenta i Vosecký mají imunitu. Pokud by se na ni odvolali, celou věc by řešil mandátový a imunitní výbor, ale ani jeden ze senátorů to neudělal.