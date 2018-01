Úřad nedostal přehled dárců spolku přátel Miloše Zemana. Prezident tvrdil v ČT opak

BRNO Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí do pátečního rána nedostal přehled dárců Spolku přátel Miloše Zemana. Spolek zčásti financoval prezidentovu volební kampaň. Člen vedení úřadu Jan Outlý v řekl, že v datové schránce úřadu nic není, ale dokumenty může v pátek přinést například pošta. Zeman ve čtvrteční debatě České televize v reakci na kritiku, že jeho volební kampaň není transparentní, řekl, že seznam dárců byl úřadu odevzdán. Není to však jeho zákonnou povinností.

Nynější prezident několikrát prohlásil, že nepovede kampaň k prezidentským volbám. Po celé zemi se však objevily billboardy s jeho tváří a další volební materiály jako inzeráty v tisku nebo volební letáky. Část této kampaně hradil jeho spolek přátel, část Strana práv občanů, jejímž je Zeman čestným předsedou.



Další z členů vedení úřadu Tomáš Hudeček řekl, že nic oficiálního nepřišlo ani na podatelnu. „Není ale žádný důvod k tomu, aby našemu úřadu někdo něco takového posílal. My to nevyžadujeme a ani nepotřebujeme,“ uvedl Hudeček. Podle něj úřad s oběma kandidáty zatím nekomunikoval, s týmem Jiřího Drahoše řešil pouze to, jak naložit s darem billboardu od jiného kandidáta Michala Horáčka, který neuspěl v prvním kole.



Zemanovi sponzoři dluží stamiliony

Zeman za to byl často kritizován. Na webových stránkách ke kampani měl údaje, kolik kdo a za co utratil. Chyběly však informace, odkud především spolek a strana peníze získaly. Outlý už dřív řekl, že to není porušení zákona, protože zákon nedbá na formu kampaně, ve které může jiná organizace působit jako prostředník.

Spolek ani strana tak přehled dárců zveřejňovat nemusí. Přesto Zeman po dotazech, odkud peníze pocházejí, přečetl v televizní debatě několik jmen ze seznamu, který tam přinesl a který označil jako seznam dárců Spolku přátel Miloše Zemana. „Tento seznam byl tomuto úřadu samozřejmě odevzdán,“ řekl prezident v ČT před druhým kolem prezidentských voleb.

Po zveřejnění seznamu některá média napsala, že mezi dárci jsou zadlužené firmy nebo že statisíce poslal hospodský z vesnice. Poukázala i na to, že někteří dárci mají sídlo na stejné adrese nebo že jsou propojení s podnikateli s ekonomickými zájmy na východě.

Zeman má na volebním účtu od dárců kolem 4,5 milionu korun

Podle Hudečka není v kompetenci úřadu řešit tyto věci. „To je podnět spíše pro finanční správu než pro nás. Pro úřad to z hlediska financování volební kampaně není informace, po které musíme dál pátrat,“ dodal. Pokud kandidát vykáže peníze od spolku nebo strany například jako bezúplatné plnění nebo dar, úřadu to podle něj stačí. „Pokud nám seznam dorazí, založíme ho do spisu. Po vyúčtování kampaně, na kterou má kandidát 90 dní, uvidíme, jestli nám to k něčemu bude. Nejsme ale analytický úřad, abychom pátrali po tom, odkud peníze přišly. To jsou informace pro veřejnost a voliče, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat, koho volit,“ řekl Hudeček.

Připomněl, že v rámci prezidentských voleb zatím úřad nezahájil žádné správní řízení. Narážel na informace týdeníku Respekt, že úřad udělí pokutu nakladatelství Olympia za billboardy propagující knihu „Dokážeme si vládnout sami“ prezidenta Miloše Zemana. „Nemáme na stole ani žádný hotový příkaz. Nejprve si vše nasbíráme a až po volbách rozjedeme řízení. Vypadá to, že je úřad zatahován do negativní kampaně vůči Miloši Zemanovi,“ dodal Hudeček.

Zeman má na volebním účtu od dárců kolem 4,5 milionu korun. Žádné peníze ale nepoužil. Přicházejí mu tam částky jak od podporovatelů, tak halířové položky od odpůrců doprovázené negativními komentáři.