Doktor královny Alžběty II. zemřel v den akce Do práce na kole. Zabil ho náklaďák

Londýn Lékař královny Alžběty II. zabývající se revmatologií a homeopatií, ve středu v Londýně zemřel při dopravní nehodě. Sedmašedesátiletého Petera Fishera zabilo nákladní auto, když mířil do práce na kole. Pro britskou královnu pracoval zhruba patnáct let. S odvoláním na britská média to píše agentura Reuters.

„Jsme hluboce šokováni a zarmouceni zjištěním, že doktor Peter Fisher včera tragicky zahynul při dopravní nehodě,“ uvedl ve čtvrtek zdravotnický ředitel londýnské fakultní nemocnice, kde Fisher vedl výzkum celostní medicíny. Buckinghamský palác informoval, že královna už byla o smrti svého dokora zpravena.



Peter Fisher byl revmatolog a homeopat. „Byl velmi respektovaný jako dobrý doktor, který viděl homeopatii jako doplněk k běžné lékařské péči. Všichni jsme otřeseni tou tragickou ztrátou,“ řekl bývalý královnin gynekolog deníku London Evening Standard. Britský bulvární server Mirror referuje o Fisherovi jako o „světovém lídrovi v homeopatii“.

Výkonný ředitel britské Fakulty homeopatie, která je soukromou společností organizující kurzy homeopatie, Greg White, řekl, že Fisher bude scházet nejen jeho rodině a známým ve Velké Británii, ale jako nenahraditelný talent i celému světu.

Událost, při níž zahynul královnin doktor, se stala v den celonárodní akce Do práce na kole, při níž bylo v ulicích řádově o desetitisíce cyklistů více než obvykle.