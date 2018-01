Analýza: Zeman už zase válcuje ČSSD. Její rozvrat bude pokračovat

Praha Bývalý ministr vnitra a stávající lídr ČSSD Milan Chovanec ví, kdy zajet za prezidentem Milošem Zemanem. V roce 2013 se za hlavou státu spolu s dalším odbojníky vydal na zámek do Lán, kde za zády svého předsedy Bohuslava Sobotky jednal o sestavení nové vlády. V sobotu se Chovanec za Zemanem vypravil znovu – tentokrát do prezidentova volebního štábu.

Nad Chovancem se už přitom stahovala mračna. Poté, co loni v červnu rezignoval na funkci předsedy ČSSD Bohuslav Sobotka, tehdejší ministr vnitra se dočasně chopil řízení strany. Nestal se ale stranickým lídrem (tím byl Lubomír Zaorálek) pro podzimní sněmovní volby a spolu s dalšími členy politického grémia ČSSD byl spoluodpovědný za volební propadák – strana získala pouhých 7,27 procenta hlasů. Nedařilo se ani samotnému Chovancovi, který v domovském Plzeňském kraji jen o necelé tři desetiny procenta překročil nízký celostátní průměr.



Po volbách se ČSSD ocitla v letargii, včetně svého úřadujícího šéfa Chovance. Lze říci, že mezi straníky byl považovaný za boxera v ringu, který už se nezvedne. Do role hlavního favorita na funkci předsedy se na přelomu roku dostal místopředseda sněmovny Jan Hamáček. Prezidentské volby ale všechny předpoklady změnily.



Chovanec vycítil, že jeho jedinou šancí, jak se udržet ve vysoké politice, je přimknout se k Zemanovi. V sobotu proto navštívil Zemana v jeho volebním štábu a doufal, že hlava státu funkci obhájí. Stalo se a Chovanec se zvedl. V neděli mu podporu pro kandidaturu vyjádřily hned tři kraje: Plzeňský, Zlínský a Ústecký. Chovanec navíc prezidenta pozval na sjezd v Hradci Králové, což je prozíravý krok – v sociální demokracii je stále podstatné procento členů, kteří chovají nemalé sympatie ke svému někdejšímu předsedovi.

Od roku 2013 by šlo o první Zemanovu návštěvu sjezdu oranžových. Tehdy na sněmu v Brně Zeman vydatně podpořil křídlo Michala Haška, které vystupovalo proti Sobotkovu proudu. Stranu to rozdělilo a podobný scénář by mohl nastat i v únoru 2018.

Před pěti lety stál Chovanec zhruba uprostřed a vyčkával, jak se situace vyvine. Když se týž rok haškovci po sněmovních volbách rozhodli vyjednávat se Zemanem o nové vládě bez Sobotky, Chovanec mezi nimi nechyběl. Tato událost do historie české politiky vstoupila s přízviskem lánský puč.