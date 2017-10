Dokumentární festival Ji.hlava. Na přehlídce se potká Mečiar s Jakešem

JIHLAVA/PRAHA Snímek Terezy Nvotové o bývalém slovenském premiérovi Vladimíru Mečiarovi zahájí 24. října jedenadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Pořadatelé jihlavského festivalu včera zveřejnili kompletní program i seznam porotců a hostů letošního ročníku. Pozornost návštěvníků bude nepochybně přitahovat už zahajovací snímek Mečiar, který natočila slovenská dokumentaristka Tereza Nvotová. První verzi snímku vytvořila již dříve jako svůj bakalářský film na pražské FAMU. „Vzniklo okolo toho velké haló a já jsem si uvědomila, že se do toho musím pustit ještě hlouběji a zodpovědněji,“ uvedla režisérka na včerejší tiskové konferenci. Mečiara považuje za klíčovou postavu novodobých slovenských dějin: „Co se tehdy nastavilo, to pokračuje dodnes. Navíc je to archetyp, který se i dnes vyskytuje ve světě v různých obměnách.“

Na jihlavském festivalu se objeví i další portrét někdejšího politického prominenta, Milouše Jakeše. Snímek Milda o někdejším generálním tajemníkovi ÚV KSČ natočil Pavel Křemen. Připravovaný snímek vzbudil rozruch už v loňském roce, když jeho autor zveřejnil záběry, na nichž s Jakešem hovoří organizátor festivalu Trutnoff Martin Věchet a zve ho na tuto akci. Účast na trutnovském festivalu následně odřekly kapely The Plastic People of the Universe nebo Už jsme doma.

Jihlavský festival bude mít letos deset soutěžních sekcí, z toho tři nové: Svědectví o politice, Svědectví o poznání a Svědectví o přírodě. „Jde o fenomény, které zásadním způsobem ovlivní život lidstva v 21. století, proto je chceme sledovat, a to i soutěžním způsobem,“ odůvodnil vytvoření nových sekcí ředitel festivalu Marek Hovorka.

I hrané filmy jsou dokumentární

Hovorka také oznámil prolomení hranic mezi hlavními festivalovými sekcemi. Jeden film tak bude moci figurovat i ve více z nich. To je případ filmu Petra Václava Skokan, jenž se objevuje jak v sekci Česká radost určené domácím snímkům, tak v sekci Opus bonum, která se dříve věnovala jen zahraničním dílům. Skokan je navíc hraný film, do něhož ovšem Petr Václav obsadil romského neherce Julia Oračka a částečně se inspiroval jeho osudem. Otevření soutěžních sekcí hybridním či hraným filmům je podle Hovorky další novinkou letošního ročníku.

Svobodu, která vtrhla do vymezení soutěžních sekcí, ilustruje třeba i zařazení portugalského dokumentu António a Catarina do sekce Mezi moři, která je oficiálně vymezena jako prostor pro snímky ze zemí střední a východní Evropy.

Hlavním hostem letošního jihlavského festivalu bude Marcel Ophüls (* 1927). Syn režiséra Maxe Ophülse je držitelem Oscara za dokument Hotel Konečná stanice z roku 1988. Snímek, který se bude spolu s dalšími Ophülsovými díly promítat na jihlavské přehlídce, přibližuje působení nacisty Klause Barbieho využívaného po roce 1945 západními zpravodajskými službami.

Tradiční součástí jihlavského festivalu je soutěžní sekce Krátká radost, která představuje krátké dokumenty. Letos poprvé o nich budou hlasovat diváci: snímky budou zdarma online na serveru DAFilms.cz až do 22. října. Vítězný film získá cenu diváků DAFilms, která bude předána na zahájení MFDF Ji.hlava 24. října.