Dolores O’Riordanová z The Cranberries se utopila. Našli ji ve vaně, měla otravu alkoholem

Londýn Smrt zpěvačky The Cranberries Dolores O'Riordanové byla nešťastná náhoda, oznámil dnes v Londýně úřad koronera po výslechu svědků. Příčinou smrti frontmanky irské rockové kapely bylo utopení v důsledku otravy alkoholem. Písničkářka, která v posledních letech trpěla bipolární poruchou, zemřela 15. ledna letošního roku ve věku 46 let.

Dolores O’Riordanová byla v lednu nalezena mrtvá ve vaně ve svém pokoji londýnského hotelu. Podle soudních znalců se utopila kvůli intoxikaci organismu po nadměrném užití alkoholu. V místnosti, kde její tělo našli, se nacházelo pět miniaturních lahví s alkoholem a láhev šampaňského.

Podle vyšetřování nejevilo zpěvaččino tělo žádné známky zranění či sebepoškození. „Neexistuje žádný důkaz pro to, že šlo o něco jiného než o nehodu,“ uvedla podle agentury AP koronerka Shirley Radcliffeová.

V roce 2003 O’Riordanová ukončila spolupráci se skupinou The Cranberries, ale v roce 2009 se dali opět dohromady. Kapela v roce 2017 zahájila své britské a evropské turné, v květnu ho však musela přerušit kvůli zdravotním problémům, které O’Riordanová měla. Oficiální web Cranberries uvedl, že její obtíže byly spojené s bolestmi zad. Těsně před Vánoci O’Riordanová na svém Facebooku uvedla, že se cítí lépe a že má za sebou první koncert po mnoha měsících. 15. ledna pak zpěvačka zemřela.

O’Riordanová dodala kapele, která do jejího přijetí nebyla nijak zvlášť výrazná, nový náboj nejen „andělským“ vokálem, ale i tvrdou autorskou prací. Jedním z prvních hitů se staly písně Linger a Dreams.

Při svých koncertních šňůrách zavítali The Cranberries i do České republiky. V roce 2010 byla skupina jednou z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava.