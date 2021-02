Dvanáct dodavatelů samotestů na covid získalo výjimku. Ty by mohly používat školy či firmy

Praha Ministerstvo zdravotnictví schválilo výjimku pro 12 distributorů antigenních testů, které lze používat k samotestování. Mohly by je využívat školy a firmy. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) o tom ve středu odpoledne informoval na twitteru. Šest ze 12 výjimek se vztahuje k testu Lepu, kterým by se mělo testovat ve školách.

Dosud byly v Česku dostupné jen antigenní testy, jejich výsledky mohli posuzovat jen zdravotníci. Mezi nově schválenými šesti typy testů od 12 dodavatelů jsou ty s odběrem s přední části nosu, z nosohltanu, ze slin i test na protilátky z kapky krve.



Udělení výjimky, o kterou musel požádat přímo výrobce nebo dodavatel testů, bylo podmínkou pro to, aby se mohly testovat samy děti ve školách. Testování bylo stanoveno jako podmínka pro to, aby se žáci posledních ročníků základních a středních škol mohli vrátit do škol. Původní termín měl být 1. března, premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl, že to epidemická situace nedovolí.

Ministerstvo vnitra objednalo 3,6 milionu testů, hodnota zakázky je 237,5 milionu korun. Čínské Lepu testy dodá firma Tardigrad International Consulting. Jeden by měl i s dopravou vyjít na 65 korun. Kvůli výběru se dostali do sporu Babiš a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Babiš označil vítěznou firmu za „podivnou“, podle Hamáčka jedna z firem na komisi vyvíjela nepřiměřený „nestandardní“ nátlak a odkazovala se na komunikaci s premiérem.



Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline Jan Blatný: Podepsal jsem 12 výjimek pro antigenní testy, které tak mohou být brzy použity i pro samotestování. Kromě škol potřebujeme masivně testovat i ve firmách. Podniky o to mají zájem a jsem za to rád. Včasné podchycení nákazy je jedním z efektivních kroků boje s epidemií. oblíbit odpovědět

Vláda večer rozhodne o příspěvku státu na samotestování ve firmách. Premiér Andrej Babiš (ANO) dopoledne řekl, že příspěvek by mohl být 60 korun až na čtyři testy měsíčně.