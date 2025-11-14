Oslavy výročí 17. listopadu: Dopravní omezení, pieta i happeningy

Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomene 36 let od počátku pádu komunistického režimu a 86 let od uzavření vysokých škol nacisty. Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva přilákají i mnoho lidí do centra Prahy, ti ale musejí počítat s dopravními komplikacemi.
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2024)

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Srdce pro Václava Havla v Hradci Králové (17.11.2024).
Lidé zapalují svíčky u lavičky Václava Havla v Gahurově prospektu ve Zlíně....
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2024)
V Pardubicích se sešly přibližně dvě stovky lidí před Východočeským divadlem...
Hlavní vzpomínkové akce se tradičně odehrají na pražské Národní třídě, kde byl v roce 1989 komunistickou policií násilně potlačen studentský průvod. Položit květiny a zapálit svíčku přijdou politici, rektoři i rodiny s dětmi.

Národní třída v Praze se na celý den promění na Korzo Národní, které k 36. výročí sametové revoluce nabídne debaty, výstavy a aktivity pro děti s mottem Máme si co říct. Akce připomenou také 75 let od justiční vraždy Milady Horákové a smrti kněze Josefa Toufara.

Pět osobností, které vzdorovaly nacistům či komunistům, večer obdrží Ceny Paměti národa organizace Post Bellum. Slavnostní večer s předáním cen se uskuteční jako obvykle v Národním divadle. Letos ji dostane například slovenský publicista a sociolog Fedor Gál.

Už ráno ale začne před Hlávkovou kolejí v Praze připomínka obětí nacistické perzekuce československých vysokoškoláků z roku 1939. Popravené studenty připomene v poledne pietní akt v areálu ruzyňské věznice. Na Albertově pak zazní proslovy rektorů, zástupců Rady vysokých škol a studentů.

V Brně připomenou výročí pádu komunismu univerzity a jejich studenti, divadelníci i politici. Uskuteční se oslavy, shromáždění, vzpomínkové i kulturní akce. Největší je festival Brněnský sedmnáctý, který pořádá spolek studentů brněnských vysokých škol na náměstí Svobody.

Národní třída bez aut, výluka v metru

Nejen kvůli oslavám musí lidé v pondělí v centru Prahy počítat s omezením provozu. Trable čekají řidič i cestující v metru a tramvajích.

Omezení pro tramvajovou i automobilovou dopravu se budou týkat hlavně oblasti kolem Národní třídy a Václavského náměstí. Národní třída se během státního svátku jako každý rok změní na pěší zónu.

V celé ulici Národní už od neděle 16. listopadu od 18.00 hodin bude platit zákaz zastavení pro automobily. Plný provoz celé oblasti bude obnoven o půlnoci z pondělí 17. listopadu na úterý 18. listopadu.

S ohledem na celodenní akci Korzo Národní bude uzavřena Národní třída pro auta i tramvaje. Obousměrně bude přerušen tramvajový provoz mezi Újezdem a Lazarskou.

Tramvaje nepojedou přes zastávky Národní třída, Národní divadlo (v ulici Národní) a Újezd (v ulici Vítězné). Výluka potrvá po celé pondělí, tedy od přibližně 4:30 do půlnoci. Dopravní podnik (DPP) proto připravil několik objízdných tras.

Cestujícím se doporučuje využít autobusové linky nebo metro. Pozor ale na lince C. Od soboty 15. listopadu bude totiž přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání v obou směrech. Bude zavedena náhradní autobusová linka XC.

Svátek využije pražský dopravní podnik také k údržbě tramvajové trati na jihozápadě metropole. V pondělí 17. listopadu 2025 od 7.30 hodin do 17.00 hodin proto nepojedou tramvaje v úseku Hlubočepy – Slivenec. Trasu změní linky 5, 12 a 20.

