Šéfku poslaneckého klubu ANO Malou, Nachera a neúspěšného kandidáta na primátora Jana Hušbauera provázelo na Národní třídě pískání a nesouhlasné pokřiky. Někteří lidé se jich ptali, „kde nechali estébáka“, čímž naráželi na nepřítomnost premiéra Andreje Babiše.
17. listopad 2026 fotogalerie
„Je to nějaký projev nespokojenosti části lidí, ten tady bude vždycky. Nikdo se nezavděčí všem a myslím si, že to k tomu patří,“ sdělil reportérovi iDNES.cz Nacher. Dodal, že v minulosti zažil i strkanice, což už podle něj bylo za hranou. Svátek plánuje strávit s rodinou.
Mezi prvními na Národní třídu v Praze dorazil zapálit svíčku končící britský velvyslanec v České republice Matt Field. U památníku se zastavil při svém ranním běhu. „17. listopad pro nás všechny znamená svobodu,“ řekl novinářům. Pak pokračoval v běhu.
Premiér Andrej Babiš (ANO), který je v současné době na návštěvě Izraele, se k 17. listopadu vyjádřil na sociální síti. „Oslavujme, že žijeme v takové zemi, kterou nám většina světa může jen závidět. A já ze srdce děkuji odvážným mladým lidem, kteří přesně za tyto hodnoty bojovali proti nacistické okupaci v roce 1939 a o půl století později, 17. listopadu 1989, proti komunistickému režimu,“ uvedl premiér.
Největší akce dnes tradičně proběhnou na místě, kde se před 37 lety odehrál studentský listopadový protest, a to na Národní třídě v Praze. Mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím se budou konat koncerty či debaty nebo výstavy v rámci programu Korzo Národní 2026.
Letos se mimo jiné do akce promítne 90. výročí narození Václava Havla. Tradiční Obývák Václava Havla se bude nově konat v Paláci Platýz.
Ve sváteční den se koná i Koncert pro budoucnost 2026, a to v čase od 16:36 do 22:00 hodin. Akce v Praze ale nepřipomenou jen události z roku 1989, ale i rok 1939. Tradiční pietní akt u Hlávkovy koleje začne v 9 hodin. Vzpomínkové oslavy výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989 se chystají také na Albertově.
Prezident na Národní třídě
Připomenout si 17. listopad letos přijde pravděpodobně méně politiků, zejména těch koaličních, než v jiné roky. Kvůli cestě do Izraele se nezúčastní Babiš, nepřijde ani předseda Motoristů a šéf české diplomacie Petr Macinka, ministr obrany Jaromír Zůna, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ani šéf poslaneckého klubu Motoristů a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Ti všichni doprovází Babiše v Izraeli.
Chybět budou i opoziční politici, šéf poslanců ODS Marek Benda nebo předseda Pirátů Zdeněk Hřib budou 17. listopadu na návštěvě Tchaj-wanu.
Kytici u památníku položí na Národní třídě prezident Petr Pavel, hnutí ANO a vládu zastoupí ministr průmyslu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová.
Babiš uvedl, že ho neúčast na oslavách 17. listopadu mrzí, ale může podle něj přispět k uklidnění vyhrocené situace. Kytici přijdou položit i předsedové opozičních stran, třeba Vít Rakušan (STAN) nebo Matěj Ondřej Havel (TOP 09).
V Brně se bude hlavní program odehrávat na náměstí Svobody. Nabídne od 13:00 tvořivé dílny, debaty i koncerty, v 17:11 zazní hymna a Modlitba pro Martu. Doprovodné akce a divadelní stezka proběhnou také v krytu 10-Z, Paláci šlechtičen nebo v Knihovně Jiřího Mahena.
V centru Ostravy se koná vzpomínkové setkání s názvem Cesta za světlem. Jeho účastníci tak na Masarykově náměstí a Prokešově náměstí před Novou radnicí uctí odkaz 17. listopadu 1939 a 1989. Po pietním aktu následuje bohatý doprovodný program, zahrnující hudební vystoupení, přednášky, besedy nebo promítání.
Různé vzpomínkové akce se budou odehrávat ve většině měst po republice.