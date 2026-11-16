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Národní třída 17. listopadu ožije. Slavit se ale bude po celé republice

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  6:42
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Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Každoroční 17. listopad slavíme jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Tento svátek upomíná na den uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 a počátek sametové revoluce v roce 1989. Tradičně je centrem oslav pražská Národní třída, oslavovat se ale bude po celé republice.

Pražská Národní třída se opět promění v korzo, pěší zónu plnou kulturního programu. Během státního svátku zažijete v Praze Festival svobody, Sametové posvícení, Koncert pro budoucnost, Sametový průvod a spoustu dalších akcí, popisuje web Kudy z nudy.

Motto letošního programu zní Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás.

Ve 13:00 zazní státní hymna v podání Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu.

Socialistický mléčný bar i myšlenky Havla. Korzo Národní zve na oslavy revoluce

K vrcholům oslav bude patřit v 17:00 premiéra divadelní performance z oken Dům všech. Z balkonu Paláce Metro pak v 17:11 zazní tradiční Modlitba pro Martu. Představení bude možné v přímém přenosu sledovat na obrazovkách před Obchodním domem Máj a na rohu ulic Voršilská a Národní.

Letos se mimo jiné do akce promítne i 90. výročí narození Václava Havla. Tradiční Obývák Václava Havla se bude nově konat v Paláci Platýz.

Kdo je Marie April? Objev roku zazpívá Modlitbu pro Martu na Václavském náměstí

Světelná instalace Karolíny Schulzové nazvaná Za co neseš odpovědnost pak poukáže na Havlovu myšlenku o probuzení obecné odpovědnosti, kterou pronesl v roce 1995 v japonské Hirošimě. Jeho úvahy o svobodě či moci se promítnou také do participativní instalace Budoucnost naděje.

Program připomene i 70 let od příchodu vietnamské komunity do Československa a deset let od úmrtí gymnastky Věry Čáslavské. Uskuteční se diskuse, tančírna nebo mezigenerační dialog vietnamské komunity.

Další z akcí je Svobodný listopad - 17. listopad na Albertově, která připomene listopadové události let 1939 a 1989 a uctít tak nejen Den boje za svobodu a demokracii, ale i Mezinárodní den studentstva.

Účast 17. listopadu slíbil, teď Klempíř váhá. Za Motoristy na Národní dorazí Barták

Další akcí je Sametové posvícení s satirickým průvodem masek, který vyráží kolem 15. hodiny z Kampy.

Na Václavském náměstí bude Koncert pro budoucnost. Téma letošního ročníku je My nebo nikdy.

Koncerty i prohlídka pracovního tábora

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva se bude ale slavit po celé republice. V Brně se oslavy uskuteční v různých místech centra města.

Úterý 17. listopadu 2026 je státní svátek. Jak budou mít obchody otevřeno?

Bohatý program připravuje podle webu Kudy z nudy i Paměť národa v Pardubicích. Ve Zlíně se chystá Koncert pro svobodu. V Plzni se uskuteční v Depo2015 studentský koncert sebeReflexe. Pracovní tábor pro odpůrce komunistického režimu připomene komentovaná prohlídka Památníku Vojna na Příbramsku.

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