Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Ochranka řekla, že na nás budou házet vajíčka. Proto jsme přišli brzo,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš důvod brzké návštěvy památníku 17. listopadu. Na místo dorazil s ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem.

U památníku na Národní třídě jsou od rána demonstranti, podle České televize volali různá hesla na předsedu vlády i ráno, když přišel. Pietní místo ale hlídají policisté a k výrazným incidentům nedošlo, uvedla ČT.

Protestující mají například transparent s nápisem „Kytky od estébáků a ruskočínských kolaborantů sem opravdu nepatří! Tak snad už je to letos naposled!“

Na Národní třídu se kvůli hospitalizaci nemohl osobně dostavit prezident Miloš Zeman. Květinu od hlavy státu proto na místo přinesl zástupce prezidentské kanceláře. Přihlížející na něj křičeli: Ruský šváb.

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Po osmé hodině dorazila na místo také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Sociální demokraté si chodíme tento den připomínat každoročně. Každá hodnota, která je pro nás klíčová, se musí udržovat, musíme za ní bojovat. Sociální demokracie dále funguje, příští rok se sejdeme v radostnější náladě,“ řekla Maláčová a naznačila, jaké kroky by podle ní měly být zavedeny s cílem zpomalení pandemie.

U Hlávkovy koleje začala pietní vzpomínka k uctění památky vysokoškolských studentů, kteří se 17. listopadu 1939 stali oběťmi nacistické perzekuce. V ten den se nezavíraly pouze vysoké školy, ale právě i vysokoškolské koleje a Hlávkova studentská kolej byla první. Kolej přepadli přívrženci Adolfa Hitlera asi v půl čtvrté ráno a všechny studenty vyhnali ven.

Na místo se chystá několik zástupců vysokých škol, například rektor ČVUT Vojtěch Petráček, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník. Piety se zúčastní také bývalý prezident Václav Klaus.

Vzpomínkovou akci pořádá Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Studentskou komorou Rady vysokých škol.



Na akci v 10 hodin navazuje tradiční pietní akt v Žitné ulici u pamětní desky studenta Jana Opletala a Václava Sedláčka, který pořádá Studentská komora Rady vysokých škol.



Čtyřiadvacetiletý student medicíny Jan Opletal je symbolicky považován za první československou oběť druhé světové války. Nadaného medika postřelily německé síly při potlačování demonstrace proti okupaci, která se konala v centru Prahy v den 21. výročí vzniku Československého samostatného státu.

Svým zraněním podlehl o dva týdny později, 11. listopadu 1939. O půl století později se připomínka Opletalovy památky stala jedním z impulzů ke svržení komunistického režimu v Československu.

Na dalšího zavražděného z 28. října 1939, dělníka Václava Sedláčka, se na dlouhá léta úplně zapomnělo. I ten však padl vedle Jana Opletala při střelbě do účastníků největší demonstrace proti nacistické okupaci.



V poledne se vysokoškoláci přesunou na oslavu na Albertově, odkud před 32 lety vyšel studentský průvod do centra Prahy.



Korzo Národní nabídne výstavy, debaty i vzdělávací tramvaje

Na Národní třídě bude po celý den studentská slavnost k výročí sametové revoluce, kterou tradičně pořádá spolek Díky, že můžem. Oslava, letos pod heslem Svoboda volby?, nabídne bohatý program, například pouliční výstavy či světelné instalace.



Součástí oslav budou i divadelní představení, a to jak v živé, tak online podobě. Uskuteční se i debaty se zajímavými hosty nebo vzdělávací procházky. Na Národní třídě můžete nastoupit také do speciální tramvaje, která vás provede napříč událostmi minulého režimu. Druhá tramvaj je věnovaná dětem, kteří si z ní odnesou povědomí o tom, co to znamená svoboda volby a proč není samozřejmostí.

Rádiovým éterem a v Praze a dalších městech z venkovních rozhlasů zazní v 17:11 hodin Modlitba pro Martu, kterou zazpívá Jana Kirschner. Po celém Česku se ve stejný čas také zbarví více než 40 významných budov do českých národních barev. V Praze například Petřínská rozhledna, Žižkovská televizní věž, Rudolfinum nebo Tančící dům. Další stavby se rozsvítí také v Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně a dalších městech.