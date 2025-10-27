Česko stojí na straně práva a pravdy, řekl Pavel diplomatům. Varoval před Ruskem

Prezident Petr Pavel uvedl, že je hrdý na to, že Česko pevně stojí na straně těch, kteří hájí právo, pravdu a dialog. V projevu k zahraničním diplomatům na Pražském hradě před státním svátkem 28. října zdůraznil, že Rusko zůstává zásadní výzvou pro evropskou bezpečnost, svobodu i demokracii.
Lidé ve světě podle Pavla stále čelí nejistotám od dezinformačních kampaní až po vzrůstající vliv moderních technologií či klimatické změny. Vedle těchto výzev se ale podle prezidenta objevily i křehké záblesky pokroku. Zmínil situaci na Blízkém východě, propuštění všech žijících rukojmí palestinského teroristického hnutí Hamás a první kroky k zavedení mírového rámce.

Naproti tomu Rusko naopak zintenzivnilo útoky na civilisty na Ukrajině, podotkl Pavel. „Skrze svoji agresi a hybridní válku se snaží znovu prosadit svůj vliv na východní a střední Evropu,“ poznamenal.

Připomněl také nedávná narušení vzdušného prostoru členských zemí Severoatlantické aliance (NATO) ruskými drony. „Jednota zůstává naší nejsilnější obranou. Evropa se naučila, často bolestivě, že slabost a nejednota povzbuzuje ty, kdo ohrožují mír a stabilitu,“ řekl Pavel.

Vyzval k pokračující podpoře Ukrajiny i k cíleným a ke koordinovaným sankcím, které jsou klíčové k přivedení Ruska k vyjednávacímu stolu, ale také k posílení odolnosti společností. „Naše zaměření na bezpečnost není o přípravě na válku, ale o ochraně míru,“ konstatovala hlava státu.

Krátce se Pavel vrátil k nedávným sněmovním volbám v Česku. Ocenil vysokou volební účast, která podle něj ukazuje to, že lidé se hluboce zajímají o to, jakým směrem se jejich země vydá. „Výsledky prokázaly, že většina občanů odmítá extrémy a přeje si zachování prozápadní orientace,“ míní.

Prezident řekl, že je odhodlán podílet se na zachování silných institucí, pevných demokratických principů a neměnné zahraničněpolitické orientace, založené na třech pilířích. Prvním je bezpečnost a solidarita, přičemž Česko zůstává aktivním spojencem v NATO a podporovatelem ukrajinské obrany.

Druhým pilířem je podle Pavla evropská soudržnost, přičemž zmínil to, že Česko má být aktivním a konstruktivním členem Evropské unie. Třetím pilířem je hájení lidské důstojnosti a svobody nejen na půdě OSN.

Setkání se zúčastnila i prezidentova žena Eva či ministr zahraničí Jan Lipavský.

