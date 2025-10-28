Období od roku 1918 až 1948 označované jako první a druhá republika bylo výrazně poznamenáno zmatky při založení republiky, poválečným nedostatkem i hospodářskou krizí. Z chudoby a výrazných sociálních rozdílů komunistická strana vinila především státní představitele.
Masaryk byl jednoduše popisován jako ten, co nechal „střílet do dělníků“. Tato skutečnost vycházela z reálných událostí, kdy bylo vojsko během „prosincové generální stávky“ nuceno zasáhnout proti několikatisícovému davu demonstrantů ve snaze zabránit ozbrojenému puči ze strany dělnické strany. Prezident Masaryk měl však jen formální úlohu velitele a jinak nebyl se zásahem nijak spojen a celý zásah byl v pozdějších výkladech oficiálně zkreslen a zideologizován.
Nikoli začátek republiky, ale konec feudalismu
Podobný osud čekal po únoru 1948, respektive po roce 1952, i výklad vzniku Československa. Den vzniku samostatného československého státu byl od roku 1919 státním svátkem a od roku 1925 byl zařazen také mezi památné dny. Po komunistickém převratu v únoru 1948 však nebylo žádoucí první republiku jakkoli připomínat a zákon č. 93/1951 Sb. o státních svátcích, který byl účinný od roku 1952, vznik Československa zcela pomíjí. Jediným státním svátkem pak zůstal 9. květen.
V tomto období získává 28. říjen nový název, a sice „Den znárodnění“, který odkazoval k předání moci a majetku z rukou císaře k rukám národa. A to přesto, že znárodňující dekrety byly vyhlášeny již dříve. Díky tomuto oportunistickému výkladu si lidé dál mohli 28. říjen pamatovat a měli k tomu i oficiální souhlas.
Bohužel to byl jen začátek politické manipulace, protože postupně se konec monarchie a vznik samostatného státu spojoval s generální stávkou ze 14. října 1918, kterou svolali sociální demokraté a národní socialisté. Mnozí vykladači šli pak ještě mnohem dál, když tvrdili, že ke vzniku Československa došlo na základě Velké říjnové socialistické revoluce.
„28. říjen je státním svátkem jako den nezávislosti do roku 1951. Pak zůstává jako den pracovního klidu, už to není státní svátek a je oslavován jako den znárodnění dokonce v roce 1968. Postupně se ukazuje, že není vůbec vhodné, aby se příliš připomínal 28. říjen jako vznik Československé republiky, i když to nešlo vymazat, ale je kladen důraz na 9. květen 1945,“ vysvětluje historik Jan Rychlík v pořadu Historie.cs.
Dne 28. října 1950 byla v Praze odstartována Štafeta míru a přátelství k výročí VŘSR. Štafeta je na snímku uložená v pietně upraveném zákoutí Městského divadla v Pardubicích, vyzdobeném heslem „Bez říjnové revoluce nebylo by lidově demokratické Československo.“
SSSR chce upozornit jen na některá data
Podobný tlak však nebyl jenom v Československu. „Já si myslím, ale nemohu to dokázat, že tady byl nátlak z Moskvy,“ doplňuje dále Jan Rychlík, že podobný vývoj byl také v ostatních socialistických státech, kde se Sovětský svaz potřeboval prezentovat jako jediný osvoboditel od nacismu.
Jako příklad uvádí Polsko, kde byl potlačen 11. listopad (Den vzniku polského státu v roce 1918) a místo něj slaven pouze 22. červenec 1944 jako začátek lidově demokratické vlády. Dále také Bulharsko, kde byl zrušen 3. březen (osvobození Bulharska od osmanské nadvlády roku 1878) a slavilo se pouze 9. září 1944, kdy opět byla nastolena lidová demokracie. „Zřejmě tady byla snaha z Moskvy po určité uniformitě, aby státní svátek jako ústřední bod byl jenom jeden, a proto ty ostatní byly sníženy nejprve na den pracovního klidu a pak jen na památný den,“ dodává Rychlík.
Zákonem z června 1975 ze z 28. října stal pouhý významný, ale jinak běžný pracovní den, jímž byl až do roku 1988. V září 1988 byl pak státní svátek 28. října opět obnoven pod názvem Den vzniku samostatného Československého státu, a tím zůstal i po listopadu 1989 i po rozpadu federace z roku 1993.
Chronologie 28. října jako státního svátku
- 1919: U příležitosti prvního výročí vzniku Československa byl uzákoněn státní svátek dle zákona č. 555/1919 Sb., účinného od 14. října 1919. Byl vyhlášen pracovní klid a oslavy měly hlavně posílit jednotu Čechů a Slováků v jednom státu, kladly se věnce, pořádaly vojenské přehlídky a umělecké akademie.
- 1925: Od roku 1925 byl 28. říjen také památným dnem (na základě zákona č. 65/1925 Sb., účinného od 15. dubna 1925) a oslavy získaly výrazně oficiálnější charakter včetně povinností a pravidel, která určovala, jak správně slavit 28. říjen (například zdobení úředních budov vlajkami).
- 1939: 28. říjen byl vyřazen z památných dnů, i tak ho však lidé vnímali jako příležitost k manifestaci národní hrdosti a odporu proti nacistické okupaci, s čímž je spojena vlna protestů zejména mezi studenty. Ačkoli zákon ustavující 28. říjen jako státní svátek zrušen nebyl, jakékoli oficiální oslavy byly zakázány a připomínán byl především v exilu .
- 1946: Došlo k obnovení předválečných zákonů. Zákonem č. 248/1946 Sb., účinným od 1. ledna 1947, byl 28. říjen opět státním svátkem a památným dnem.
- 1951: S účinností od roku 1952 mizí vznik Československa jako státní svátek a 28. říjen je připomínán jako Den znárodnění, který je současně dnem pracovního klidu.
- 1975: Zákonem č. 56/1975 se z 28. října stává běžný pracovní den.
- 1988: Již před sametovou revolucí byl státní svátek obnoven (zákonem č. 141/1988 Sb.), tentokrát již jako Den vzniku samostatného československého státu.