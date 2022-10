Není to soukromá oslava Zemana, odsoudil Fiala množství nepozvaných. Sám jde

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová z KDU-ČSL, která s ohledem na nedávné volby vykonává pravomoci předsedy horní komory, se udílení vyznamenání nezúčastní. Vadí jí to, že Pražský hrad na ceremoniál nepozval některé ústavní činitele. Server iROZHLAS.cz o víkendu uvedl, že pozvání nedostali předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09, Miloš Vystrčil z ODS, který by měl pokračovat jako předseda Senátu, či předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Fiala připomněl, že výzvy k ignorování ceremoniálu obdržel i před březnovým předáváním vyznamenání. Tehdy někteří z pozvaných hostů nedorazili kvůli nesouhlasu s dřívějšími Zemanovými názory na ruského prezidenta Vladimira Putina. Fiala se ale zúčastnil, své rozhodnutí tehdy označil za principiální.

Předseda vlády dnes mimo jiné poznamenal, že se ceremoniálu zúčastní hosté z řad velvyslanců, diplomatů, příslušníků ozbrojených sil, vyznamenaných a jejich blízkých. „A naprostá většina z nich půjde na oficiální oslavu státního svátku země, kterou mám tu čest nyní reprezentovat jako předseda vlády. A právem čekají, že tam budu přítomen,“ uvedl Fiala.

Po sestavení vlády Spolu a Pirátů se STAN si Fiala podle svých slov zvolil cestu komunikace a snaží se hledat vzájemné cesty mezi nejvyššími představiteli země. „Není to jednoduché a u mých voličů ani nijak populární. Ale je to nutné v zájmu České republiky. A minimálně v její zahraniční politice se to vyplácí. Nebudu toto svoje rozhodnutí měnit několik měsíců před koncem mandátu současného prezidenta republiky,“ dodal premiér.

Na předávání ocenění nepřijdou i někteří poslanci, hejtmani nebo rektoři. Velká část z nich tento pátek ještě neměla pozvánku na 28. října a například někteří rektoři se chtějí omluvit z pracovních důvodů nebo kvůli cestám do zahraničí.

Poslední předávání státních vyznamenání se konalo v březnu. Zeman při něm vyznamenal osobnosti, kterým se rozhodl řády a medaile udělit v letech 2020 a 2021. Loni a předloni se totiž tradiční ceremoniály 28. října nekonaly kvůli koronavirové pandemii a pobytu prezidenta v nemocnici.

Zeman bude ve Vladislavském sále vyznamenávat zřejmě naposledy. Ředitel Odboru kanceláře prezidenta republiky Vladimír Kruliš sdělil MF DNES/iDNES.cz, že na Nový rok se už další akce konat nebude.

„Uplynulé tři roky byly poznamenány covidovými restrikcemi, které znemožnily konání akcí s více účastníky,“ podotkl Kruliš. Naposledy se po odkladech ceremonie konala 7. března.

„Ve Vladislavském sále budou přítomni příbuzní vyznamenaných, ústavní činitelé, představitelé armády, církví, akademické a vědecké obce, justice, integrovaného záchranného systému a kultury,“ uvedl dále ředitel Odboru protokolu. Konkrétní jména pozvaných hostů i oceněných ponechal bez komentáře. „Celkem se zúčastní zhruba 650 hostů,“ upřesnil.

Součástí letošního předávání státních vyznamenání bude mimo jiné i vystoupení pražské střední školy a konzervatoře Jana Deyla, kde se vzdělávají studenti se zrakovým postižením. „Navázali jsme s nimi skvělou spolupráci,“ okomentoval Kruliš. Za doprovodu nevidomého klavíristy má během ceremoniálu vystoupit sólistka Emma Balunová s písní Láska, Bože, Láska.