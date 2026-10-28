„Když se řekne první republika, většině lidí se vybaví jméno Masaryk. Mně se ale vybaví ještě dvě jména – Jiří Voskovec a Jan Werich. Dva lidi, kteří si dělali srandu z těch, kteří jim vládli. Sami sebe pak považovali za největší a jediné mravokárce. Když se podívám na dnešní dobu, něco mi to připomíná,“ uvedl Klempíř v prostorách ministerstva kultury.
Voskovec s Werichem se proslavili mimo jiné satirickými vystoupeními, v nichž si brali na mušku mocné i společenské poměry. Klempíř jejich odkaz využil k narážce na dnešní vypjatou politickou a společenskou scénu, která mimo jiné brojí proti zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média.
Exprezident Miloš Zeman se ve svém projevu vymezil proti podle něj prázdným a patetickým projevům, které podle něj k oslavám státního svátku často patří. „Víte, mluvit ke 28. říjnu je svým způsobem velmi lehká práce. Stačí se naučit několik floskulí, dutých a patetických frází a máme odbyto. A když ještě svůj projev čteme ze čtecího zařízení, tak je vystaráno,“ uvedl.
Právě čtení projevů ze čtecího zařízení i vyznamenávání lidí, kteří podle něj přisluhovali Fialově vládě, označil už dříve pro iDNES.cz za důvody, proč se ve středu opět nezúčastní večerního předávání státních vyznamenání na Pražském hradě.
Rozčílení není program, řekl Zeman o protestech
Následně bývalá hlava státu parafrázovala výroky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a někdejšího ministra financí Aloise Rašína. „Tam, kde prožíváme hysterické demonstrace v pražských ulicích, bych chtěl připomenout slova prezidenta Masaryka, že rozčílení není program. Tam, kde pak zažíváme obludný deficit státního rozpočtu, bych pak chtěl připomenout Rašínova slova: ‚Pracovat a šetřit,‘“ řekl Zeman.
Na události vystoupil i druhý z žijících bývalých prezidentů Václav Klaus. Ten se na rozdíl od Zemana slavnostního večera na Hradě zúčastní. Klaus, který už dopoledne přednesl svůj projev u Obecního domu v Praze, upozornil na ohrožení české státnosti. „Ta naše státnost je znovu ohrožena, měli bychom si toho být vědomi,“ řekl.
Ministr zahraničí Petr Macinka následně připustil, že navázat na projevy obou bývalých prezidentů není jednoduché. Podle něj se ale odpovědnost za republiku v současnosti projevuje jinak než před sto lety.
„Česká republika proto musí být silnou zemí a mít dostatek síly, aby obstála i v nepředvídatelných situacích. Naše nedávná politická zkušenost nám ukazuje, jak snadno se veřejná debata může zvrhnout v nálepkování,“ uvedl Macinka. Právo kritizovat je podle něj nezpochybnitelné, stejně jako mandát, který vzešel z demokratických voleb.
Okamura varoval před „cizí šachovnicí“
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura pak připomněl, že 28. říjen symbolizuje možnost Čechů a Slováků rozhodovat o vlastním osudu. Zároveň podle něj představuje připomínku toho, za co a za koho jsou lidé ochotni bojovat.
„Buďme přáteli všech, kteří o naše přátelství stojí. Braňme svou vlast, když bude ohrožena, ale nenechme nikoho dělat z Čechů pěšáky na cizí šachovnici. Naši předci nebojovali a neumírali za to, abychom opět byli něčí kolonií,“ prohlásil Okamura.
Shromáždění, které se konalo v Konírně v sídle ministerstva kultury, se zúčastnili také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), poslanci SPD Jaroslav Foldyna a Josef Nerušil, europoslanec Ondřej Dostál, exposlanec SPD Jiří Kobza či slovenský velvyslanec Martin Muránský. Českou a slovenskou hymnu v úvodu zazpívala operní pěvkyně Michaela Katráková.