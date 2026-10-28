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Vyznamenání, noví generálové i dny otevřených dveří. Co nabízí 28. říjen

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  8:08aktualizováno  8:08
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Pietní akt k 80. výročí konce druhé světové války v Praze. Národní památník na Vítkově. (8. květen 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pietní akty, jmenování generálů i večerní předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Česko si 28. října připomíná 108 let od vzniku samostatného Československa. Veřejnosti se otevřou například sídla obou parlamentních komor, Strakova akademie nebo Obecní dům v centru Prahy. K oslavám se připojují i další města.

Prezident Petr Pavel zahájí sváteční program v 9 hodin účastí na pietním aktu u Národního památníku na pražském Vítkově. Ve stejnou dobu pak položí vedoucí prezidentské kanceláře a zástupce Vojenské kanceláře prezidenta republiky věnec hlavy státy k hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech.

V 10 hodin Pavel uctí Masarykovu památku položením věnce k jeho soše na Hradčanském náměstí. Následovat bude vojenská část programu. V 11 hodin prezident v Míčovně Pražského hradu jmenuje nové generály.

Oslavy vyvrcholí ve 20 hodin ve Vladislavském sále, a to slavnostním ceremoniálem udílení státních vyznamenání. Součástí večera bude také prezidentův projev. Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Senát nabídne prohlídky i debatu s Vystrčilem

Veřejnosti se při příležitosti svátku otevřou obě parlamentní komory. Letošní program připomene také 30 let ustavení horní komory. Prohlídky obou komor jsou zdarma.

V 8 hodin program započal za účasti předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS) i dalších senátorů. Valdštejnský a Kolovratský palác – dvě budovy Senátu – budou veřejnosti otevřené do 17 hodin. Od 17 do 18 hodin pak v Jednacím sále proběhne debata veřejnosti s předsedou horní komory i dalšími senátory o české státnosti a současné úloze Senátu.

Poslanecká sněmovna bude pro zájemce otevřená od 9 do 16 hodin. V Thunovském paláci si budou moci prohlédnout hlavní jednací sál, slavnostní schodiště nebo sál někdejší československé ministryně spravedlnosti Dagmar Burešové. V kuloárech pak bude k vidění výstava soutěžních návrhů slavnostního provedení české ústavy. Pro děti je nachystaná interaktivní hra s tajenkou.

Otevře se i Úřad vlády nebo Obecní dům

Lidé budou moci nahlédnout také do prostor, kde zasedá vláda, a sice do Strakovy akademie. Prohlídková trasa povede reprezentačními prostory, jednacím sálem i galerií českých a československých premiérů.

Součástí programu je také komentovaná prohlídka zahrady s expozicemi Cesta republiky a Cesta diplomacie. Od 17 do 22 hodin se sídlo vlády na břehu Vltavy rozsvítí v barvách české trikolory.

Den otevřených dveří připravil také pražský Obecní dům. V jeho Grégrově sále byl totiž v roce 1918 přijat zákon o vzniku samostatného československého státu. Secesní budovu si budou moci zájemci prohlédnout zdarma.

Veřejnosti se otevřou také prostory několika ministerstev. Den otevřených dveří chystají například resorty školství, zemědělství, průmyslu a obchodu nebo místního rozvoje.

Oslavy chystají i další města

V Liberci se například otevřou běžně nepřístupné prostory historické radnice, včetně kanceláří primátora a náměstků či obřadní síně. Součástí nabídky bude také výhled na město z radniční věže. Od 15 hodin se na náplavce u krajského úřadu v ulici U Jezu skuteční vzpomínkový happening ke 108. výročí vzniku Československa. Pietní akt za účasti vedení města připravuje také Znojmo.

Vlastní shromáždění pak pořádá Institutu Václava Klause. Bývalý prezident na něm promluví o české státnosti. Setkání připravuje také Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnit se ho mají předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) i exprezidenti Václav Klasu a Miloš Zeman.

Velké obchody zavřou

Jak je již zvykem, státní svátek ovlivní také nakupování – 28. října platí celodenní zákaz prodeje v obchodech s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních, pokud nespadají pod zákonnou výjimku.

Obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních otevřít mohou. Výjimku mají také lékárny, čerpací stanice a prodejny ve zdravotnických zařízeních. Výjimku mají také místa se zvýšenou koncentrací cestujících jako letiště, železniční stanice nebo autobusové nádraží. Na stanice metra se však tato výjimka nevztahuje.

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