492 milionů do digitalizace Česka. Peníze půjdou nad rámec rozpočtů

PRAHA Nad rámec rozpočtů jednotlivých ministerstev půjde příští rok na digitalizaci 492 milionů korun. Po středečním jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) to novinářům řekl vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Schillerová doplnila, že během tří let do roku 2022 půjde o částku zhruba 1,2 miliardy korun. Letos podle zmocněnce pokryly resorty výdaje na digitalizaci plně ze svých kapitol.

Podle Schillerové bude celá řada projektů spojených s digitalizací finančně zajištěná v jednotlivých kapitolách ministerstev i nadále. „Toto je takzvaná nadstavba, určité nutné propojení nad jednotlivými resorty,“ řekla k domluvené částce. Dzurilla připomněl, že vláda loni na podzim schválila koncepci Digitální Česko. Sestavil ji jeho tým a měla by mimo jiné sjednotit informační systémy jednotlivých ministerstev. „Projekty, na kterých jsme se domluvili, jedou. Ať už portál občana, přihlašování přes národní identitu, řešíme i spoustu dalších - například bankovní identitu,“ uvedl.

Schodek rozpočtu na příští rok by měl zůstat 40 miliard, řekl Babiš. Ke snižování nevidí důvod Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), pod jehož resort digitalizace státu spadá, označil po loňském schválení koncepce za svůj cíl, aby do konce funkčního období vlády, tedy do roku 2021, plně fungoval portál občana, aby lidé s novými občanskými průkazy mohli řešit většinu agendy z domova a nemuseli chodit na úřady. Ve stejné době by podle něj také mělo platit, že stát nebude po občanech a firmách vyžadovat dodání informací, které už mají státní instituce ve svých registrech. Ministerstvo školství otálí s digitalizací vzdělávání, zjistili kontroloři. Zavádějící, reaguje resort Dzurilla vystřídal svého předchůdce Ondřeje Malého ve funkci loni v únoru. Od minulého roku řídí také Národní agenturu pro komunikační a informační technologie. Za úkol dostal podílet se na přípravě nové legislativy, která povede k centralizaci IT státu a tuto centralizaci umožní.