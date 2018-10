Sedm let za vraždu. Střelec vzal do ruky Berettu v obraně, oběť použila auto jako zbraň, píše soud

ÚSTÍ NAD LABEM / PRAHA Když si bral Petr Benda do ruky svou legálně drženou Berettu, nečinil tak s rozmyslem vraždit. Oprávněně ho vedla obava, že jeho spoluobčanům na chomutovském sídlišti Písečná jde o život. Vyplývá to z rozsudku, jejž Lidovky.cz získaly. Právě tento verdikt srazil Bendovi trest z původních 12,5 na sedm let vězení za vraždu Radka Š. Vrchní žalobci trvají na přísnější sankci, kauzu hodlají posunout před Nejvyšší soud.

27. května loňského roku krátce po třetí hodině ráno dělilo devět sekund okamžiky, kdy s nabitou Berettou vyběhl Benda z domu do momentu prvního stisku kohoutku. Následovalo 20 střel, z nichž třináct mířilo na dodávku Radka Š. Oběť chtěla ze sídliště odjet poté, co se po návratu z noční zábavy divoce pohádala s několika příbuznými v čele se svým strýcem. Kvůli Bendově vpádu na scénu se Radek Š. z Písečné nedostal.

Když letos v dubnu ústecký krajský soud dovedl případ do finále, akt pachatele vyhodnotil coby vraždu s rozmyslem. Dvanáctiapůlletý trest se hlavnímu aktérovi případu zdál až moc přísný, odvoláním chtěl najít zastání u Vrchního soudu v Praze. Částečně se mu to povedlo. V srpnu mu instance trest pokrátila o pět a půl roku, což se nestává běžně. Dosud nebylo jasné, jakými úvahami se vrchní soud při odvolání řídil. Až nyní.

„Trestné jednání poškozeného vedlo obžalovaného k tomu, že se ozbrojil a vyběhl z panelového domu ven. Nereagoval tak na domnělý útok, nýbrž na útok faktický, skutečný, spočívající minimálně v najíždění poškozeného dodávkou do jiného automobilu parkujícího na ulici, okolo něhož se nacházel shluk různě křičících osob,“ stojí v rozsudku, jejž mají Lidovky.cz k dispozici a který výrok soudu objasňuje.

Bendovi se před odvolací instancí podařilo prosadit argument, že jeho pocit ohrožení plynoucí ze způsobu jízdy Radka Š. byl oprávněný. Sám několikrát mluvil o tom, že se zbraní v ruce vyrazil chránit sousedy před možným útokem. Podle odvolacího senátu v čele se soudcem Martinem Zelenkou se Beretty chopil oprávněně. Navíc nešlo o vraždu s rozmyslem, jelikož žádné důkazy pro tuto verzi nade vší pochybnost nemluví.

‚Musel vědět, že výstřely mohou usmrtit‘

„Ozbrojení pistolí proto nelze ani ad eventum považovat za součást rozmyslu poškozeného usmrtit, respektive slovy zákona usmrtit jiného. Žádným z provedených důkazů totiž nebylo vyloučeno, že si obžalovaný v tento moment vzal předmětnou zbraň na ochranu svoji a na ochranu venku křičících lidí,“ píše soudce Zelenka s tím, že do této chvíle Bendovo jednání odpovídalo nutné obraně.

Tímto však pochopení soudu pro Bendův čin končí. Během devíti sekund od vyběhnutí z vchodu pro střelbu totiž vrah neudělal nic, aby si ověřil situaci. Kdyby to udělal, zbraň by použít nemusel. V cestě vozu Radka Š. už nikdo nestál, jeho příbuzní byli v bezpečí. Auto se navíc šouralo rychlostí pouze sedm až osm kilometrů za hodinu. Benda tak snadno před ním přeběhl zleva doprava a začal s obrovskou razancí pálit. 20 střel během čtyř vteřin.

„Není sporu o tom, že předmětná dodávka byla v první fázi použita poškozeným jako zbraň, nicméně právě i s ohledem na tuto skutečnost bylo ve druhé fázi dostatečně zřejmé, a obžalovaný s tím musel být srozuměn, že útok touto zbraní již evidentně nepokračuje a že žádné konkrétní nebezpečí z jízdy dodávky směrem pryč nehrozí,“ stojí v rozsudku. Radek Š. zemřel na místě, o život ho připravilo osm přesně zacílených ran.

Právě směr střelby podle soudu rozbíjí obhajobu Bendy, že Radka Š. o život připravit nechtěl. Naopak si tuto variantu musel minimálně připustit. „Střelbu nepřetržitě směřoval do prostoru levých předních dveří těsně pod okénko řidiče, takže musel být jednoznačně srozuměn s tím, že tyto jím vypálené střely mohou poškozeného, nacházejícího se na místě řidiče, usmrtit,“ konstatuje soudce Zelenka.

Benda už je ve vězení

Po rozsudku odvolacího soudu nejintenzivnější debata následovala kvůli snížení trestu. Sedmiletá sankce je pod spodní hranicí trestní sazby za vraždu, k takovému kroku se v obdobných případech sahá výjimečně. Podle Zelenkova senátu tento krok ospravedlňuje Bendova dosavadní bezúhonnost, vzorná spolupráce s policií a velká možnost nápravy. Za zmírnění sankce může vděčit i své oběti, bez níž by k tragédii prý nedošlo.

Prudká reakce pozůstalých Zmocněnkyni pozůstalých po Radkovi Š. Kláru Kalibovou verdikt vrchního soudu bezprostředně po jeho vynesení rozladil. Podle ní soud stranil vrahovi. „V řízení bylo prokázáno, že poškozený nikoho svým vozem neohrožoval, před vozem nikdo nestál a vozidlo jelo pomalu. Nebyl jiný důvod pachatelova jednání, než jeho vlastní rozhodnutí vzít spravedlnost do vlastních rukou.

Byl to pouze pachatel, který z řady další svědků jednání poškozeného vzal zbraň a použil jí proti lidské bytosti. Byl to pouze pachatel, který nevyčkal příjezdu policie, která je jediná způsobilá řešit narušení veřejného pořádku. Vrchní soud také otevřel dveře podobnému jednání v budoucnosti, můžeme se dočkat doby, kdy lidé budou na základě svých pomýlených úvah o vlastním oprávnění k výkonu spravedlnosti používat zbraň proti svým sousedům.“

„Byl to poškozený, kdo vyvolal konflikt se svoji matkou, kdo vyvolal potyčku se svým strýcem, kdo posléze najížděl do zaparkovaného vozidla i na svědky H. a T. a kdo posléze jel po chodníku, kam byl vjezd motorových vozidel zakázán. Byl to poškozený, kdo v podnapilém stavu a po požití marihuany usedl za volant, a kdo se tedy významným způsobem podílel na iniciaci a gradaci celého konfliktu,“ upozorňuje.

Verdikt odvolací instance se nepotkal s pochopením Vrchního státního zastupitelství v Praze. Pražští žalobci proto poslali minulý týden do Brna návrh, aby se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obrátil k Nejvyššímu soudu. „Trest byl uložen pod spodní hranicí trestní sazby, kdy podle našeho názoru pro aplikaci tohoto moderačního ustanovení nebyly splněny zákonné podmínky,“ uvedla pro Lidovky.cz pražská státní zástupkyně Kateřina Boudová.

Nejvyšší žalobce podle informací serveru Lidovky.cz dovolání nevypracoval. Není ani jasné, zda se tak rozhodne. Mezitím se Bendovi naplnily poslední dny na svobodě. „Odsouzenému byla zaslána výzva k nástupu do výkonu trestu, a to nejpozději do 1. října,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí ústeckého krajského soudu Veronika Suchoňová. Podle zjištění serveru Lidovky.cz Benda usedl do cely až poslední den termínu, přijala ho věznice v Litoměřicích.