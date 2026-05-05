Abatyše z Loděnice převedla majetek Rusům. Obžalobu ze zpronevěry milionů odmítla

„Dělala jsem vše, abych ten majetek zachránila. Slyšela jsem, že bude prodán,“ uvedla obžalovaná u středočeského krajského soudu. Dále řekla, že církevní představení, konkrétně Pražská pravoslavná eparchie, se ji předtím snažili zničit, a to mimo jiné tvrzením, že před lety podstoupila na Ukrajině potrat a že se stýká s otcem Metodějem.
„Byla jsem v šoku, proč se našemu monastýru a mně dějí takové věci,“ podotkla šestačtyřicetiletá žena v řeholním rouchu. Podle dřívějších informací médií případ souvisí s bojem ukrajinské a ruské větve v pravoslavné církvi o vliv a majetek.
Klášter svatého Václava a svaté Ludmily sídlí v zámečku, který mu dříve věnoval Český svaz výrobců a obchodních firem pro komerční spolupráci s Ruskou federací, což je zájmové sdružení právnických osob.
Hanhurová v ženském monastýru dlouhodobě působila pod jménem Valentina jako matka představená a zároveň i jako statutární orgán kláštera. S jeho majetkem směla nakládat výhradně se schválením rady Pražské pravoslavné eparchie. Podle státního zástupce Lukase Němce ale úmyslně postupovala bez tohoto souhlasu a v rozporu s vnitřními církevními předpisy i stanovami monastýru.
Hanhurová uzavřela se zmíněným svazem bez souhlasu rady 12. září 2022 – tedy dva dny předtím, než měla být odvolána z funkce – dohodu o vrácení daru. Na svaz tímto krokem převedla 45 pozemků a čtyři stavby. Policie je při vyšetřování kauzy zajistila, takže s nimi nyní nelze nakládat.
Abatyše v úterý vypověděla, že příslušné dokumenty jí předložila jednatelka svazu, které neměla důvod nevěřit. „Slíbila mi, že to pak zase vrátí, až se situace zklidní. Slib opakovala i před věřícími a duchovním našeho monastýru. Vše, co řekla, vždy dodržela a splnila. Vždyť je to její zásluha, že byl monastýr postaven a jak vypadá,“ vypověděla. Na dotaz zmocněnce kláštera dodala, že předložené dokumenty s nikým nekonzultovala a že přislib vrácení majetku byl pouze ústní.
Obžaloba dále Hanhurové vytýká, že už 2. srpna 2022 sepsala u notářky v Berouně smlouvu o zřízení věcných břemen k doživotnímu bezplatnému užívání nemovitostí v majetku kláštera, a to ve prospěch svůj a otce Metoděje. Tímto jednáním podle státního zástupce snížila hodnotu nemovitostí o 54 milionů korun.
„Stále vykonávám funkci matky představené, protože nikdo jiný ji nevykonává. Pečuji o monastýr, zajišťuji jeho chod, sháním finanční prostředky. Dělám to dobrovolně, ačkoliv nemám plat. Nikdo mi nemůže zakázat pečovat o monastýr, protože to je moje povolání,“ popsala Hanhurová současnou situaci v klášteře.
Od února 2023 ji sice v čele kláštera formálně nahradila téměř devadesátiletá sestra Nektarie z Karlovarska, která má podle médií vazby na tamní ruské podnikatele, podle Hanhurové ale nikdy klášter nenavštívila.