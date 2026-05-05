Abatyše z Loděnice převedla majetek Rusům. Obžalobu ze zpronevěry milionů odmítla

Autor: ,
  13:32aktualizováno  13:32
Bývalá abatyše z Loděnice u soudu odmítla obžalobu ze zpronevěry pozemků a stavby monastýru za 73 milionů korun. Podle spisu majetek neoprávněně převedla na ruský podnikatelský svaz a sobě i duchovnímu otci Metoději zajistila v areálu kláštera doživotní bezplatné bydlení v tamních bytech. Hanhurová tvrdí, že chtěla klášter zachránit před prodejem. Za podvod jí nyní hrozí až deset let vězení.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Dělala jsem vše, abych ten majetek zachránila. Slyšela jsem, že bude prodán,“ uvedla obžalovaná u středočeského krajského soudu. Dále řekla, že církevní představení, konkrétně Pražská pravoslavná eparchie, se ji předtím snažili zničit, a to mimo jiné tvrzením, že před lety podstoupila na Ukrajině potrat a že se stýká s otcem Metodějem.

„Byla jsem v šoku, proč se našemu monastýru a mně dějí takové věci,“ podotkla šestačtyřicetiletá žena v řeholním rouchu. Podle dřívějších informací médií případ souvisí s bojem ukrajinské a ruské větve v pravoslavné církvi o vliv a majetek.

Soud začal projednávat kauzu někdejší představené pravoslavného kláštera v Loděnicích na Berounsku Taťány Hanhur, která je obžalovaná ze zpronevěry. (5. května 2026)
Soud začal projednávat kauzu někdejší představené pravoslavného kláštera v Loděnicích na Berounsku Taťány Hanhur, která je obžalovaná ze zpronevěry. (5. května 2026)
Soud začal projednávat kauzu někdejší představené pravoslavného kláštera v Loděnicích na Berounsku Taťány Hanhur, která je obžalovaná ze zpronevěry. (5. května 2026)
Monastýr svatého Václava a svaté Ludmily je ženský pravoslavný klášter spadající pod pražskou pravoslavnou eparchii nacházející se v Loděnici u Berouna. (10. července 2025)
12 fotografií

Klášter svatého Václava a svaté Ludmily sídlí v zámečku, který mu dříve věnoval Český svaz výrobců a obchodních firem pro komerční spolupráci s Ruskou federací, což je zájmové sdružení právnických osob.

Hanhurová v ženském monastýru dlouhodobě působila pod jménem Valentina jako matka představená a zároveň i jako statutární orgán kláštera. S jeho majetkem směla nakládat výhradně se schválením rady Pražské pravoslavné eparchie. Podle státního zástupce Lukase Němce ale úmyslně postupovala bez tohoto souhlasu a v rozporu s vnitřními církevními předpisy i stanovami monastýru.

Hanhurová uzavřela se zmíněným svazem bez souhlasu rady 12. září 2022 – tedy dva dny předtím, než měla být odvolána z funkce – dohodu o vrácení daru. Na svaz tímto krokem převedla 45 pozemků a čtyři stavby. Policie je při vyšetřování kauzy zajistila, takže s nimi nyní nelze nakládat.

Abatyše v úterý vypověděla, že příslušné dokumenty jí předložila jednatelka svazu, které neměla důvod nevěřit. „Slíbila mi, že to pak zase vrátí, až se situace zklidní. Slib opakovala i před věřícími a duchovním našeho monastýru. Vše, co řekla, vždy dodržela a splnila. Vždyť je to její zásluha, že byl monastýr postaven a jak vypadá,“ vypověděla. Na dotaz zmocněnce kláštera dodala, že předložené dokumenty s nikým nekonzultovala a že přislib vrácení majetku byl pouze ústní.

Obžaloba dále Hanhurové vytýká, že už 2. srpna 2022 sepsala u notářky v Berouně smlouvu o zřízení věcných břemen k doživotnímu bezplatnému užívání nemovitostí v majetku kláštera, a to ve prospěch svůj a otce Metoděje. Tímto jednáním podle státního zástupce snížila hodnotu nemovitostí o 54 milionů korun.

„Stále vykonávám funkci matky představené, protože nikdo jiný ji nevykonává. Pečuji o monastýr, zajišťuji jeho chod, sháním finanční prostředky. Dělám to dobrovolně, ačkoliv nemám plat. Nikdo mi nemůže zakázat pečovat o monastýr, protože to je moje povolání,“ popsala Hanhurová současnou situaci v klášteře.

Od února 2023 ji sice v čele kláštera formálně nahradila téměř devadesátiletá sestra Nektarie z Karlovarska, která má podle médií vazby na tamní ruské podnikatele, podle Hanhurové ale nikdy klášter nenavštívila.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.