„Vedle dekriminalizace je třeba řešit otázku léčebného konopí pro ty, kteří mohou léčebné konopí využít ve svůj prospěch,“ řekl Bém na semináři, který se v Poslanecké sněmovně koná pod záštitou místopředsedy Sněmovny Patrika Nachera a poslance Václava Trojana z ANO.
„Mezi bezbřehé liberalizátory nepatřím,“ řekl Bém. Je ale podle něj třeba dekriminalizovat všude tam, kde je to možné, a aby se léčebné konopí dostalo všude tam, kde může.
Jindřich Vobořil, předseda Think Tanku Racionální politika závislostí, řekl, že v režimu léčebného konopí je asi 5 tisíc pacientů a kromě toho je kolem 27 až 30 tisíc intenzivních každodenních uživatelů konopí.
„Ač konopí sám neužívám, jsem v tomto liberál. Jak se chováme k uživatelům konopí, je nevyvážené. Téma láme poslanecké kluby, když budeme tlačit příliš rychle, tak se vzedme konzervativní část poslaneckých klubů a neprojde nic. Jsem zastánce postupných kroků,“ řekl Nacher, pod jehož záštitou se seminář koná.
Legální je samopěstování nanejvýš tří konopných rostlin a držení až sto gramu konopí doma
Parlament loni při schvalování trestního zákoníku schválil, že je legální samopěstování nanejvýš tři konopných rostlin a držení až 100 gramů konopí doma a 25 gramů venku. Pěstování čtyř až pěti rostlin je přestupkem, více rostlin trestným činem, stejně jako držení více než 200 gramů konopí v obydlí.
„Konopí je úplně běžná rekreační droga, na které frčí celá jižní Morava,“ řekl ve Sněmovně konopný pacient Mario Pines.
Podle Vobořila by se politici měli znovu nad přístupem ke konopí zamyslet. „Ne každý vozíčkář si může sám konopí vypěstovat,“ argumentuje.
Bartoš popisuje, jak by změnil přístup ke konopí
Podívat se na seminář přišel i bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Oceňuji, že se na poli sněmovny takto brzo v novém volebním období setkávají odborníci a politici k řešení zvýšení dostupnosti léčebného konopí a dekriminalizaci pěstování konopí jako takového,“ uvedl pro iDNES.cz Bartoš.
„Ačkoliv se nám ke konci volebního období podařilo prosadit možnost pěstování konopí pro vlastní potřebu, stalo se tak i přes návrhy Pirátů s parametry, které neodpovídají ani realitě ani potřebám lidi, co konopí užívají. Tmáři v závěru opět zvitězili. Skutečně jedinou cestou je plná dekriminalizace a nutná úprava zákona pro umožnění pěstování osobou blízkou či delegováním na konopný klub, zvýšením možnosti na tři metry čtvereční místo 3 kytek na osobu a zvýšit množství sušiny z těchto květin na minimálně 300 gramu z rostliny. Stále ještě lidé sedí ve vězení za vykonstruované činy neexistujícího budoucího prodeje,“ říká poslanec a bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš.