„Přijde mi to opravdu absurdní, soud si myslí, že je paní Nagyová nevinná, a odsoudí ji,“ napsal premiér. Podle něj se však pravda v průběhu soudu mnohokrát ukázala. „Jsme nevinní, dosvědčila to řada svědků, nikdo nikdy nic netajil a dotace byla zákonně udělena,“ dodal.
„Nezbývá mi než to označit jako individuální selhání justice, stíhání a odsouzení na objednávku, likvidaci politického soupeře léta budovaným systémem,“ sdělil Babiš.
Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.
V kauze je obžalovaný také Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. O jeho vině tak městský soud v pondělí rozhodovat nemohl.
Babiš i Nagyová svou vinu však dlouhodobě odmítají. „Je to skandální rozhodnutí a důkaz toho, že politického soupeře můžete stíhat na objednávku. Považuji to za ostudu české justice,“ uvedl premiér. Podle něj se jejich nevinna prokáže v dalším průběhu soudního řízení.
„Chtěli mi znemožnit kariéru,“ míní Babiš
Případ Čapího hnízda měl podle Babiše vždy jediný cíl, a to znemožnit jeho politickou kariéru. „Dnešní soud je výsledkem nezákonného postupu senátu Vrchního soudu v Praze vedeného paní soudkyní Evou Brázdilovou. Věřím, že tato soudkyně kauzu určitě nedostala náhodou,“ uvedl Babiš. Měla podle něj od začátku jasno, že Babiš a Nagyová jsou vinní.
Soudce Jan Šott v pondělí zopakoval, že je městský soud názorem odvolacího soudu vázán. Řekl, že městský soud není jako nižší soud oprávněný hodnotit, nakolik přesvědčivě odvolací soud své závěry odůvodnil, nebo jak komplexní dokazování provedl. Podotkl, že z předchozích rozhodnutí je zjevné, že se závěry vrchního soudu nesouhlasí, usnesení nadřízeného soudu však musí respektovat.
Státní zastupitelství dosazené předchozí vládou Petra Fialy (ODS) podle Babiše stíhá její politické oponenty. „A jejich kauzy kryje, např. kampeličku, IKEM nebo Dozimetr, kde strany TOP 09 a STAN, které podle policie i výpovědi svědků byly financovány z rozkradených peněz, nejsou stíhány.
Za Babiše se po jednání vlády postavili i vicepremiéři za ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová. „Kauzu považuji za velmi podivnou a nestandardní, je velmi dobře, že to rozhodnutí zatím není pravomocné,“ řekla Schillerová. Havlíček mluvil o smutné vizitce českého soudnictví. „Případ začal v době, kdy moje děti šly na základní školu, ten příběh zdaleka nekončí a moje děti končí vysokou školu,“ dodal.