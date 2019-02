‚Absurdní příběh.‘ Babiš bude s Ťokem řešit možné omezení internetu ve vlacích ČD

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) chce mluvit s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) o tom, že České dráhy uvažují kvůli rostoucím nákladům o omezení internetového připojení ve vlacích. Řekl to na úterní tiskové konferenci při představení vládního návrhu změny zákona o elektronických komunikacích. Dopravce by mohl nově regulovat objem stáhnutých dat, připojení by mělo nadále zůstat zdarma, uvedl v pondělí mluvčí dopravce Radek Joklík.

Dráhy dosud měly od operátorů výjimku, díky které mohli cestující neomezeně stahovat soubory během cesty. Objem spotřebovaných dat byl však vyšší, než všechny strany očekávaly, operátoři tedy výjimku zrušili. Babiš to v úterý označil za absurdní příběh. S Ťokem o situaci zatím nehovořil, informace má z médií.



„Pravděpodobně operátoři zjistili, že zkrátka s tím mají nějaký vyšší náklad, tak to zrušili. To je pro jejich image na trhu špatně právě v této chvíli, kdy je velká veřejná debata o tom, že máme jedny z nejdražších dat v Evropě,“ poznamenal premiér. „Nechápu nějaký ten jejich marketing,“ dodal.

Joklík v pondělí uvedl, že kvůli zrušení výjimky České dráhy očekávají několikanásobný růst nákladů spojených s poskytováním Wi-Fi ve vlakových spojích. „Řádově půjde o desítky milionů korun, které budeme muset při současném neomezeném čerpání dat ročně platit,“ poznamenal. Státní dopravce proto zvažuje regulaci objemu stahovaných dat, tak jako to aplikuje na území Německa ve vlacích Praha - Berlín - Hamburk.

České dráhy poskytují internetové připojení Wi-Fi ve více než 800 dálkových i regionálních spojích. Podle mluvčího bude společnost připojení rozšiřovat do dalších vozů. „V současnosti například realizujeme projekt instalace Wi-Fi do cca 300 dalších vozů pro dálkové vlaky. Zhruba 100 z nich již zařízení má nainstalováno,“ uvedl.

Neomezené internetové připojení nabízí na svých linkách i konkurenční dopravci. Ti se zatím ke změnám nechystají.