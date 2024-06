Zemřel předseda Syndikátu novinářů Adam Černý. Bylo mu 73 let

Členem Syndikátu novinářů byl Černý od jeho vzniku v roce 1990, jeho předsedou se stal v roce 2009. Jako redaktor zahraniční redakce Hospodářských novin v roce 2006 obdržel Cenu Ferdinanda Peroutky.

Černý vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky. V době normalizace v oboru nemohl najít zaměstnání kvůli protirežimním postojům svého otce, novináře Pražského jara. Pracoval proto jako noční hlídač v Národní galerii, v Anežském klášteře i jako dělník v podniku Geodézie. Po sametové revoluci nastoupil do redakce Svobodného slova, pro kterou psal od 80. let. V 90. letech stál u zrodu obnovených Lidových novin. Ve druhé polovině 90. let. působil v týdeníku Týden.