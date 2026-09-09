Policie influencera Kajumiho zadržela koncem května. Ze čtyř obviněných skončil ve vazbě jako jediný. Ke svému propuštění se na sociálních sítích zatím nevyjádřil.
Organizovaná skupina měla podle policie přimět mladé ženy k uzavírání smluv o tvorbě obsahu na platformě OnlyFans i dalších sociálních sítích. Obvinění je měli nutit k natáčení sexuálních a lascivních scén a obírat je o peníze.
Kajumi měl podle kriminalistů dívky vyhledávat a využívat svého vlivu. Podle tvrzení jedné z dívek mohl influencer s afgánskými kořeny ke spolupráci zlákat až 50 žen. Detektivové NCOZ ho ale nakonec obvinili ze zneužití čtyř.
Vyšetřovatelé v kauze obvinili i další tři lidi. Všem hrozí za obchodování s lidmi pět až dvanáct let za mřížemi. Stíhaní čelí také Kajumiho společnost Reach Out, na jejíž účet mělo podle kriminalistů přijít z OnlyFans během necelých čtyř let nejméně 22 milionů korun.
Kajumi je influencer s česko-afgánskými kořeny. Veřejnost ho zná především z platformy TikTok, kde se stal jedním z nejsledovanějších českých tvůrců. Do širokého povědomí se ale dostal díky reality show z roku 2021 Like House. V posledních letech se v souvislosti s ním objevuje vícero kontroverzí spojených s jeho podnikáním na platformě OnlyFans.