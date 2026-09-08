Vojtěch na jednání seznámil prezidenta se třemi klíčovými body. Jedním z nich je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, dále posílení kompetencí nelékařských pracovníků, všeobecných sester a dalších pracovníků ve zdravotnictví a třetím reforma systému ochrany veřejného zdraví.
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění má podle ministra za cíl posílit roli dohodovacího řízení, práci s daty a odpovědnost zdravotních pojišťoven. Další změny mají vést ke zvýšení efektivity a stability systému, a to i z hlediska jeho financování.
Třetí bod zahrnuje vznik nové Národní instituce pro veřejné zdraví. „Měla by v sobě koncentrovat stávající orgány, jako jsou krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav,“ uvedl Vojtěch.
Ministr s prezidentem dále řešili elektronizaci zdravotnictví, která zahrnuje například zavedení povinných e-žádanek nebo vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.
„Pak jsme řešili téma koncentrace vysoce specializované péče, což je něco, co se diskutuje i ve veřejném prostoru. To znamená skutečně centra vysoce specializované péče, která se mají zabývat těmi nejnáročnějšími chirurgickými výkony, například v oblasti léčby a operací karcinomu slinivky, jater, plic a tak dále,“ doplnil ministr.
Prezident zároveň návrhy podpořil. „Myslím si, že jsme se shodli na tom, že dává smysl skutečně takovou specializovanou péči centralizovat. A v zásadě i u všech dalších témat, která byla diskutována, jsme podle mě našli shodu. Nezaznamenal jsem žádnou disonanci mezi mými návrhy a názory pana prezidenta,“ uvedl ministr.
Vojtěch jednání označil za informativní a předpokládá, že se podobná setkání budou do budoucna opakovat.
Očkování v lékárnách
Návrh na umožnění očkování v lékárnách je jednou z otázek, na které v současnosti nepanuje v koalici shoda. Je zároveň jedním z témat, která Vojtěch s Pavlem projednávali.
„Pan prezident tento návrh podpořil, dává mu smysl. Já jsem mu vysvětloval ty důvody,“ uvedl Vojtěch, podle kterého je možnost očkování v lékárnách běžnou praxí ve většině evropských zemí. „Skutečně jsme spíše výjimkou,“ dodal.
Hlavním cílem je podle něj zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v České republice jedna z nejnižších v Evropě. „Máme osmiprocentní proočkovanost v populaci. V té rizikové populaci, to znamená seniorů, je to 25 procent, což víme, že prostě není dostatečné,“ uvedl.
Úspory, systémové neefektivity
Některé z plánovaných změn Vojtěch představil už v červnu, kdy za jednu z nejpodstatnějších označil právě digitalizaci zdravotnictví, včetně zavedení elektronické žádanky jako povinného nástroje. Zmínil také přípravu legislativních změn a nové možnosti práce se zdravotnickými daty.
Většina těchto návrhů má být zavedena v průběhu příštího roku, povinné vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě je pak plánováno od roku 2029. „Vznikají registrované výměnné sítě a sdílený zdravotní záznam, díky němuž budou lékaři schopni vidět informace o vyšetřeních,“ uvedl Vojtěch už v červnu.
V současnosti jsou však jedním z hlavních témat také úspory, které Vojtěch představil v pondělí. V úhradové vyhlášce pro příští rok počítá s úsporou šesti miliard korun.
Zároveň připouští, že ve veřejném zdravotnictví existuje řada systémových neefektivit. „Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, o tom si myslím, že je hlavně ta debata,“ řekl Vojtěch v pondělí.
O neefektivitě zdravotnictví mluvil na konci srpna v pořadu Partie na CNN Prima News také prezident Petr Pavel. Podle něj je reforma zdravotnictví jednou z klíčových priorit a připustil, že problém nespočívá v nedostatku financí, ale v jejich neefektivním využívání a špatně nastavené struktuře péče.
Jedním z problémů je podle něj také příliš vysoký počet nemocnic vzhledem k počtu obyvatel a rozloze země. Řešením by podle prezidenta mohlo být zrušení některých okresních nemocnic, což by podle něj vedlo ke kvalitnější péči při zachování přijatelné dojezdové vzdálenosti ke zdravotnickým zařízením.