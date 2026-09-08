Pavel přijal Vojtěcha, řešili i očkování v lékárnách. Shodli jsme se, chválí si ministr

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  15:56aktualizováno  15:59
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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před jednáním s ministryní financí Alenou...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou (19. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před jednáním s ministryní financí Alenou...
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Prezident Petr Pavel přijal v úterý na Pražském hradě ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Jednali o chystané vládní reformě zdravotnictví a připravovaných změnách zákonů. Jedním z témat byla také možnost očkování v lékárnách. Prezident podle ministra s předloženými návrhy souhlasil.

Vojtěch na jednání seznámil prezidenta se třemi klíčovými body. Jedním z nich je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, dále posílení kompetencí nelékařských pracovníků, všeobecných sester a dalších pracovníků ve zdravotnictví a třetím reforma systému ochrany veřejného zdraví.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění má podle ministra za cíl posílit roli dohodovacího řízení, práci s daty a odpovědnost zdravotních pojišťoven. Další změny mají vést ke zvýšení efektivity a stability systému, a to i z hlediska jeho financování.

Třetí bod zahrnuje vznik nové Národní instituce pro veřejné zdraví. „Měla by v sobě koncentrovat stávající orgány, jako jsou krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav,“ uvedl Vojtěch.

Ministr s prezidentem dále řešili elektronizaci zdravotnictví, která zahrnuje například zavedení povinných e-žádanek nebo vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.

„Pak jsme řešili téma koncentrace vysoce specializované péče, což je něco, co se diskutuje i ve veřejném prostoru. To znamená skutečně centra vysoce specializované péče, která se mají zabývat těmi nejnáročnějšími chirurgickými výkony, například v oblasti léčby a operací karcinomu slinivky, jater, plic a tak dále,“ doplnil ministr.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou (19. srpna 2026)
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11 fotografií

Prezident zároveň návrhy podpořil. „Myslím si, že jsme se shodli na tom, že dává smysl skutečně takovou specializovanou péči centralizovat. A v zásadě i u všech dalších témat, která byla diskutována, jsme podle mě našli shodu. Nezaznamenal jsem žádnou disonanci mezi mými návrhy a názory pana prezidenta,“ uvedl ministr.

Vojtěch jednání označil za informativní a předpokládá, že se podobná setkání budou do budoucna opakovat.

Očkování v lékárnách

Návrh na umožnění očkování v lékárnách je jednou z otázek, na které v současnosti nepanuje v koalici shoda. Je zároveň jedním z témat, která Vojtěch s Pavlem projednávali.

„Pan prezident tento návrh podpořil, dává mu smysl. Já jsem mu vysvětloval ty důvody,“ uvedl Vojtěch, podle kterého je možnost očkování v lékárnách běžnou praxí ve většině evropských zemí. „Skutečně jsme spíše výjimkou,“ dodal.

Hlavním cílem je podle něj zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v České republice jedna z nejnižších v Evropě. „Máme osmiprocentní proočkovanost v populaci. V té rizikové populaci, to znamená seniorů, je to 25 procent, což víme, že prostě není dostatečné,“ uvedl.

Úspory, systémové neefektivity

Některé z plánovaných změn Vojtěch představil už v červnu, kdy za jednu z nejpodstatnějších označil právě digitalizaci zdravotnictví, včetně zavedení elektronické žádanky jako povinného nástroje. Zmínil také přípravu legislativních změn a nové možnosti práce se zdravotnickými daty.

Většina těchto návrhů má být zavedena v průběhu příštího roku, povinné vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě je pak plánováno od roku 2029. „Vznikají registrované výměnné sítě a sdílený zdravotní záznam, díky němuž budou lékaři schopni vidět informace o vyšetřeních,“ uvedl Vojtěch už v červnu.

V současnosti jsou však jedním z hlavních témat také úspory, které Vojtěch představil v pondělí. V úhradové vyhlášce pro příští rok počítá s úsporou šesti miliard korun.

Zároveň připouští, že ve veřejném zdravotnictví existuje řada systémových neefektivit. „Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, o tom si myslím, že je hlavně ta debata,“ řekl Vojtěch v pondělí.

O neefektivitě zdravotnictví mluvil na konci srpna v pořadu Partie na CNN Prima News také prezident Petr Pavel. Podle něj je reforma zdravotnictví jednou z klíčových priorit a připustil, že problém nespočívá v nedostatku financí, ale v jejich neefektivním využívání a špatně nastavené struktuře péče.

Jedním z problémů je podle něj také příliš vysoký počet nemocnic vzhledem k počtu obyvatel a rozloze země. Řešením by podle prezidenta mohlo být zrušení některých okresních nemocnic, což by podle něj vedlo ke kvalitnější péči při zachování přijatelné dojezdové vzdálenosti ke zdravotnickým zařízením.

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